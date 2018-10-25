Под Каиром нашли зал торжеств фараона Рамзеса II

Археологи на месте раскопок в Каире, где был обнаружен зал торжеств фараона Рамзеса II. Архивное фото

Археологи на месте раскопок в Каире, где был обнаружен зал торжеств фараона Рамзеса II. Архивное фото

КАИР, 25 окт – РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетская археологическая миссия обнаружила в восточном пригороде Каира – эль-Матарии — торжественный зал времени правления одного из самых знаменитых фараонов Древнего Египта Рамзеса Второго, сообщило министерство по делам памятников древности страны.

Фараон правил примерно в 1279-1213 годах до нашей эры.

По словам главы миссии Мамдуха ад-Дамати, сооружение хорошо сохранилось и может считаться уникальной и очень важной находкой. Этот зал использовался фараоном Рамзесом Вторым и его наследниками для специальных церемоний, в ходе которых фараон сидел на троне, расположенном на возвышении. Археологи нашли в этом месте также кирпичную стену, глиняные сосуды и каменные таблички с иероглифическими надписями.

Фараон Рамзес Второй, которого часто называют "Фараон чудес", "Царь-солнце", "Царь царей", сделал Египет великой державой, благодаря своим победам, завоеваниям, освоениям новых территорий, успехам в строительстве и ирригации. Считается, что фараон прожил свыше ста лет, из которых 67 правил Египтом, и оставил более 100 детей от 60 жен.