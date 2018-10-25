Медики из США создали гель, ускоряющий заживление ран

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Молекулярные биологи из Стэнфорда создали гель, удваивающий скорость затягивания порезов и прочих ран, и успешно проверили его работу на мышах. Результаты их опытов были представлены в журнале Advances in Wound Care.

"Раны не только быстрее затягивались, но и происходила реальная регенерация ткани – порез не только "зарастал" кожей, но и внутри нее появлялись волосяные мешочки и прочие железы. Подобный крем можно использовать не только для лечения порезов, но и тяжелых боевых ранений и хронических ран", — рассказывает Дэвид Шарп (David Sharp) из Стэнфордского университета (США).

Как рассказывают ученые, все ткани тела человека и других животных вырабатывают небольшое по силе электрическое поле. Это поле, как сегодня считают биологи, играет важную роль в управлении движением клеток при заживлении ран и росте тела. К примеру, появление пореза или царапины приводит к "обвалу" этого поля в той точке, где была нанесена рана, что заставляет будущие клетки кожи и мускулов мигрировать в направлении этой "электрической ямы".

Биологи достаточно давно пытаются понять, как можно изменить работу этого поля так, чтобы будущие клетки кожи быстрее мигрировали в место пореза и раньше затягивали рану, не оставляя при этом заметных шрамов. Недавно биологи открыли несколько генов, "дирижирующих" этим процессом, и успешно проверили их работу на мышах и других животных.

К примеру, три года назад Шарп и его коллеги обнаружили, что подобную роль играет ген FL2 – он "тормозит" движение новых клеток кожи, двигающихся в сторону "электрической ямы". Это открытие натолкнуло их на мысль, что временная блокировка его работы ускорит зарастание раны.

Руководствуясь этой идеей, стэнфордские биологи создали набор из коротких РНК-молекул, мешающих считыванию копий FL2 рибосомами, клеточными "заводами" по сборке белков, и добавили их в один из популярных бактерицидных гелей, которым врачи пропитывают марли и повязки.

Работу этого крема ученые проверили на мышах, пережившим сильные ожоги или порезы кожи. Наблюдая за изменениями в их состоянии на протяжении двух недель, Шарп и его коллеги оценили эффективность работы "чистого" геля, а также его комбинации с РНК-молекулами.

Как показали эти опыты, подавление работы FL2 заставляло раны затягиваться примерно в два раза быстрее, чем при естественном заживлении порезов или применении чистого геля. Благодаря этому абсолютно все мыши, получавшие подобное лечение, избавились от всех следов ожогов и порезов всего через две недели после начала эксперимента, тогда как только 30% остальных мышей успели выздороветь.

Сейчас, как отмечают ученые, они проводят аналогичные опыты на коже свиней, и готовятся отправить запрос на проведение клинических опытов на добровольцах в регулирующие органы США.



