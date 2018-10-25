Российское оборудование для ремонта туалета на МКС подготовили к полету

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские специалисты подготовили в американском Космическом центре им. Кеннеди к отправке на Международную космическую станцию отечественное оборудование для американского санузла. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НИИхиммаш — профильного российского института.

В августе со ссылкой на годовой отчет РКК "Энергия" сообщалось, что НАСА заказало у российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" техническое обслуживание и замену ряда элементов туалета на американском сегменте Международной космической станции. В 2007 году НАСА заказало у России космический туалет за 19 миллионов долларов. Этому предшествовали неудачные попытки американских инженеров создать собственный санузел. Их разработка постоянно выходила из строя, после чего было решено заказать адаптированную к американскому сегменту станции российскую технику.

"Группа специалистов АО "НИИхиммаш" совместно с сотрудниками ПАО "РКК "Энергия" имени С.П. Королева проводила работы по подготовки изделий систем жизнеобеспечения для доставки их на американский сегмент МКС. Работы проводились в космическом центре им. Д.Ф. Кеннеди, штат Флорида. Комплекс подготовительных работ российских и американских специалистов прошел успешно", — говорится на сайте НИИхиммаш.

НИИхиммаш — специализируется на создании замкнутых систем жизнеобеспечения для космической техники. В настоящее время на российском сегменте МКС работают несколько их разработок: система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, система приема и консервации урины СПК-УМ, система электролизного получения кислорода "Электрон-ВМ" и система очистки от вредных микропримесей СОА-МП. В 2018 году на МКС доставили установку по регенерации воды из урины. Полученную таким образом воду для питья использовать не планируется, но она будет использоваться для технических нужд.

Ранее собирающийся в третий полет на МКС японский астронавт Соити Ногути (Soichi Noguchi) рассказал, что считает туалет одним из главных объектов на космической станции, а умение им пользоваться — важным навыком.