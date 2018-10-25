Названы сроки постройки первого образца тяжелой ракеты "Ангара-А5В"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Первый летный образец ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" с водородным разгонным блоком может быть изготовлен к концу 2026 года с тем, чтобы в 2027 году провести ее первый испытательный запуск, сообщили в космическом центре Хруничева.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин анонсировал, что к 2026 году на Восточном будет получена возможность вывода ракет с грузом до 37 тонн. Он не уточнил, о какой ракете идет речь, но такими возможностями будет располагать ракета "Ангара-А5В" с кислородно-водородным разгонным блоком.

"Если госкорпорация "Роскосмос" согласится с нашими предложениями и существующий график финансирования не будет скорректирован, полагаю, что первый летный экземпляр тяжелой "Ангары-А5В" сможем построить к концу 2026 года, а в середине 2027 года — выйти на первый запуск", — процитировали в пресс-службе слова генерального конструктора КБ "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергея Кузнецова.

Ранее генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что испытательный старт тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк может пройти в 2019 году. В 2014 году было проведено два пуска ракет семейства "Ангара" — легкого и тяжелого классов. "Ангара" — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов, использующее экологически чистые компоненты топлива.