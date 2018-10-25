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Ученые НАСА предложили отправить еще один зонд к Плутону

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© Фото : NASA/JHUAPL/SwRIСердце Плутона выдало тайну его рождения ученымСердце Плутона выдало тайну его рождения ученым
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Научная команда зонда New Horizons представила первые планы по созданию орбитальной платформы на орбите Плутона, которая будет одновременно изучать все его спутники благодаря уникальному "гравитационному" двигателю. Об этом рассказывает пресс-служба Юго-западного исследовательского института (SwRI).

Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA / NASA/JHUAPL/SwRI
За гранью карты космоса: что ожидает зонд New Horizons после Плутона
"В прошлом, НАСА и мы думали о том, что нам придется выбирать, куда именно мы двинемся – будем ли мы более глубоко изучать Плутон и его луны, или же переключимся на другие карликовые планеты. Мы показали, что можно сделать и то, и другое в рамках одной миссии", — заявил Алан Стерн, вице-президент института и руководитель миссии New Horizons.

В середине июля 2015 года этот зонд прибыл в систему Плутона, пролетев всего в 13 тысячах километров от карликовой планеты и получив массу детальнейших фотографий его поверхности и его спутников. На этих снимках человечество впервые увидело знаменитое "сердце" Плутона, равнину Спутника, а также следы своеобразных ледяных рек и вулканов.

Эти снимки и данные навсегда перевернули наши представления о Плутоне – он оказался чрезвычайно сложным и "живым" миром, чья поверхность постоянно обновляется и меняется, и он не является не безжизненной ледышкой на краю Солнечной системы, как считали ученые ранее. 

Первые фотографии Ультимы Туле, предтечи Плутона
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI
New Horizons получил первые фотографии "предтечи" Плутона

Еще в январе прошлого года Стерн заявил, подводя промежуточные итоги миссии, что эти открытия заставили его команду задуматься об отправке еще одного аппарата на Плутон, который на этот раз бы не просто пролетел мимо карликовой планеты, а изучал бы ее со стабильной орбиты. В идеале, как тогда отмечал планетолог, НАСА необходимо отправить туда не только зонд, но и "плутоноход", похожий на марсоход Curiosity.

Эти предложения нашли понимание в НАСА, однако никаких "официальных" планов по созданию подобных зондов еще не было озвучено. Стерн и его команда решили не ждать одобрения со стороны чиновников, и приступили к разработке подобных идеи за свой собственный счет. 

Трещины на поверхности Харона, указывающие на существование океана
© R.A. Beyer et al./ Icarus (2016)
Зонд НАСА нашел новые следы подземного океана на спутнике Плутона

Во время их формулировки, как отмечает планетолог, специалистам SwRI удалось совершить настоящий прорыв, позволяющий, как выражается исследователь, "убить всех зайцев в поясе Койпера одним ударом".

Оказалось, что уникальные орбиты Плутона, Харона и их "свиты" позволяют совершать маневры и путешествовать между отдельными лунами, используя лишь силу гравитации и минимальные количества топлива.

Более того, этот же "природный" двигатель позволит наследнику New Horizons покинуть систему и отправиться к другим карликовым планетам, используя маломощный ионный двигатель, подобный тому, который установлен на зонде Dawn. 

Эволюция сердца Плутона
© James Tuttle Keane
Ученые: рождение "сердца" опрокинуло и растрескало Плутон

"Наши расчеты еще далеки от оптимума, однако уже сейчас можно сказать, что мы сможем пролететь пять или больше раз вокруг каждой луны Плутона, а также изучить полюса и экватор самой планеты, меняя наклон орбиты. Помимо этого, мы детально изучим Харон и коснемся атмосферы Плутона, а также используем притяжение первого для "побега" из системы", — рассказывает Тиффани Финли (Tiffany Finley), математик из SwRI.

Как надеется Стерн, возможность посетить сразу несколько миров пояса Койпера и при этом изучить Плутон и его луны привлечет внимание других планетологов, а также чиновников НАСА, что необходимо для воплощения этих планов в жизнь в ближайшие годы и десятилетия.

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