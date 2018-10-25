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"Заморозка" мозга не помогает выжить при травме черепа, заявляют ученые

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МОСКВА,  25 окт – РИА Новости. Дорогостоящая и опасная процедура по резкому охлаждению мозга после получения тяжелых черепно-мозговых травм никак не влияет на вероятность выживания пациента и не защищает его от развития тяжелых когнитивных нарушений. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в журнале JAMA.

Заморозка жидким азотом в лаборатории. Архивное фото
© Fotolia / inspirar
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"Мы поставили точку в этой истории. Теперь пациентам не придется рисковать и испытывать все потенциальные побочные эффекты от гипотермии, так как мы теперь точно можем сказать, что никакой пользы от этой процедуры нет", — заявил Джейми Купер (Jamie Cooper) из университета Монаша в Мельбурне (Австралия).

Мозг давно был признан одним из самых "прожорливых" органов тела человека. По текущим оценкам ученых, на него приходится лишь 2% от массы тела и при этом он тратит до 20% от всего объема энергии, используемой в жизнедеятельности человека. Клетки мозга начинают гибнуть практически сразу после прекращения кровотока, и всего через семь минут он необратимо умирает.

Врачи во многих странах мира практикуют сегодня особую процедуру, которая, как считают некоторые ученые, помогает избежать подобных последствий. Они охлаждают мозг пациентов, недавно попавших в аварию или получивших закрытую черепно-мозговую травму другим образом, вводя в их тело очень холодный раствор соли и обкладывая их тело и голову особыми подушками. 

Строение нейрона головного мозга. Архивное фото
© Fotolia / ktsdesign
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Как считают многие врачи, эта процедура замедляет метаболизм нейронов и уменьшает давление внутри мозга, что расширяет то "окно времени", когда он еще остается живым. Купер и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, проведя необычный и в чем-то опасный эксперимент с участием пяти сотен добровольцев, попавших в ДТП.

Когда их привозили в больницу, медики предоставляли им или их родственникам выбор – пройти процедуру по охлаждению мозга или отказаться от нее. В первом случае врачи охлаждали их тело до 33 градусов и поддерживали подобную температуру на протяжении недели или до того времени, как гематома рассасывалась, а во втором – удерживали ее на отметке в 37 градусов.

Предпочтения разделились примерно поровну, что позволило медикам сравнить частоту выживания и то, как часто их пациентам удавалось выйти из подобной ситуации без существенных проблем. 

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Примерно через шесть месяцев, когда все состояние всех больных стабилизировалось, ученые подвели итоги эксперимента. Оказалось, что вероятность благоприятного исхода была примерно равной и в том, и в другом случае – 48% для гипотермии и 49% для ее отсутствия. При этом добровольцы из первой группы примерно на 5% чаще страдали от пневмонии и внутричерепных кровотечений.

Все это, как считает Купер, говорит о том, что "заморозка" мозга не только не помогает пациентам выжить, но и иногда негативно влияет на их общее состояние здоровья. По этой причине ученые призывают всех врачей отказаться от подобных процедур и перейти к классическим методикам лечения.


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