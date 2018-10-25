Эксперт прокомментировала исследование о смертельной опасности зимы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Холод способствует загущению крови, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, для профилактики нужно всегда иметь с собой таблетку аспирина, рассказала РИА Новости врач-терапевт Людмила Лапа, комментируя опубликованные результаты научных исследований о смертельной опасности зимы.

Ранее в журнале JAMA Cardiolgy были опубликованы результаты исследования шведских ученых, в которых сообщается, что температура воздуха ниже нуля градусов Цельсия может послужить фактором, который повышает риск сердечного приступа.

"Это действительно так, потому что любой холод способствует развитию тромбоэмболии – загущения крови. Сосуды сужаются, когда мы попадаем в холод, и если одеты не по сезону, в одежде, которая нас не защищает от холода, тогда получается, что это является компрометирующим фактором", — сказала Лапа.

К группе риска, по словам эксперта, относятся те, у кого уже есть сердечно-сосудистые заболевания, — это люди со стенокардией, мерцательной аритмией, после инфаркта и инсульта, уточнила Лапа.

В качестве мер профилактики, в случае переохлаждения, врач-терапевт рекомендует принимать таблетку аспирина. "Аспирин разжижает кровь. Только таблетка 1 грамм, не 100, а 1, ее нужно всегда брать с собой", — пояснила Лапа.

При этом она отметила, что аспирин нельзя принимать людям, у которых есть кровотечения и язвы.