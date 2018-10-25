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Астрономы нашли загадочные "петроглифы" на спутнике Сатурна

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© Фото : JPL-Caltech/Space Science InstituteДиона - естественный спутник Сатурна, снимок сделанный космическим аппаратом КассиниДиона - естественный спутник Сатурна, снимок сделанный космическим аппаратом Кассини
© Фото : JPL-Caltech/Space Science Institute
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Поверхность Дионы, потенциально обитаемого спутника Сатурна, оказалась покрыта странными полосами, природа которых пока остается загадкой для астрономов. Их выводы и фотографии этих структур были представлены в журнале Geophysical Research Letters.

Марс сегодня и океаны Марса в прошлом
© Wei Luo, Northern Illinois University
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"Существование этих "цветных полос" заметным образом меняет наши представления о том, как эволюционировала "архитектура" системы Сатурна. Вдобавок, они указывают на то, как подледный океан Дионы и других миров-океанов может получать "кирпичики жизни" и становиться обитаемым", — рассказывает Алекс Пэттхофф (Alex Patthoff) из Планетологического института в Тусоне (США).

Загадки "властелина колец"

Диона относится к числу крупных спутников Сатурна, открытых Джованни Кассини в 1684 году. Она состоит в основном из водяного льда, хотя, судя по ее высокой плотности, внутри нее присутствует каменистое ядро, окруженное потенциально обитаемым подледным океаном. 

Благодаря близости к Сатурну и малым размерам, Диона не обладает своей собственной атмосферой. Однако, как уже показывали снимки "Кассини", иногда на ней периодически возникает временная, очень разреженная воздушная оболочка. Ее прародителями выступают частицы высокой энергии, которыми магнитное поле Сатурна "бомбардирует" поверхность Дионы, и которые выбрасывают в космос молекулы воды и других летучих веществ. 

Прямые и извилистые овраги в кратере Корнелия на Весте (обозначены белыми линиями), снимок зонда Dawn
© Фото : NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
Зонд Dawn обнаружил странные овраги на астероиде Веста

Когда "Кассини" прибыл к Сатурну, его камеры, как отмечает Пэттхофф, обнаружили странные цветные полосы шириной в несколько тысяч метров и длиной в 100 километров на поверхности сразу трех его лун – Дионы, Реи и Энцелада. Изначально ученые не обращали на них внимания, посчитав их признаками вулканической или тектонической активности.

Пэттхофф и его коллега Эмили Мартин провели своеобразную перепись среди этих объектов, проанализировав тысячи снимков, полученных "Кассини" за 13 лет его работы на орбите "властелина колец".

Они указали на неожиданную вещь. Подобные структуры были распределены по поверхности планеты далеко не случайно и они встречались не только на поверхности так называемых "дымчатых" равнин, связанных с процессами внутри недр этих лун, но и в других их уголках. 

Кратер Оккатор на планете Церера
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
Церера оказалась планетой вечных "ледяных вулканов", выяснили в НАСА

Как правило, они встречались только в средних и экваториальных широтах, и были распределены в своеобразные группы. Большое число и необычное распределение "цветных полос" заставило Мартин и Пэттхоффа задуматься о том, как они могли возникнуть.

Космический дождь

Проанализировав их  структуру и форму, ученые обратили внимание на то, что эти линии похожи по своей форме и распределению на темные линии-"лучи", которые можно увидеть рядом с многими кратерами на Марсе и Луне. Как правило, они представляют собой отложения материи, "катапультированной" с поверхности этих миров при падении астероида.

© Martin & Patthoff / GRL 2018Карта распределения "цветных полос" по Дионе и Рее
© Martin & Patthoff / GRL 2018
Карта распределения "цветных полос" по Дионе и Рее

Соответственно, можно говорить о том, что и "цветные полосы" на трех лунах Сатурна могли появиться подобным образом. Наличие большого числа подобных структур, в свою очередь, говорит о том, что крупные "космические ДТП" происходят внутри свиты "властелина колец" гораздо чаще, чем принято считать сегодня. 

С другой стороны, эта теория не объясняет того, почему рядом с подобными структурами отсутствуют кратеры, и почему эти "лучи" направлены в определенные стороны, а не распределены по лунам Сатурна случайно. Как отмечает Пэттхофф, точного ответа на эту загадку пока у него нет.

Кратер Оккатор на планете Церера
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
НАСА: крупнейшая гора на Церере оказалась ледяным вулканом

При этом, ученые предполагают, что источником этих "цветных полос" были не астероиды, а материя колец или обломки других лун Сатурна, медленно падавшие на поверхность этих трех миров-океанов.

Подобная теория объясняет расположение линий и все их странные черты, но она ставит перед учеными новый вопрос – что могло заставить материю колец упасть на Диону и ее "соседок"? Как надеются ученые, компьютерные модели "властелина колец" и его спутников помогут им найти ответ на эту загадку.

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