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Эксперт прокомментировал успешный пуск ракеты "Союз"

(обновлено: 10:29 25.10.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкЗапуск ракеты «Союз-2» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. 25 октября 2018Запуск ракеты «Союз-2» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. 25 октября 2018
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Успешный пуск с космодрома Плесецк ракеты "Союз-2.1б" говорит о том, что аварийная комиссия выяснила причины аварии "Союз-ФГ" 11 октября и разработала необходимые меры контроля при сборке ракет этого семейства, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Пуск ракеты-носителя со стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
Источник сообщил о деталях программы космических пусков России на 2019 год

Расчет Космических войск в ночь на четверг осуществил с космодрома Плесецк пуск "Союза-2.1б" с военным спутником. Спутник успешно выведен на орбиту и получил название "Космос-2528".

"Это говорит о том, что комиссия не только разобралась с вопросом, но и приняла необходимые меры. Это рядовой запуск, и он интересен только на фоне произошедшей ранее аварии", — сказал Моисеев РИА Новости.

По его словам, после недавнего ЧП был повышен контроль при сборке "пакета" из первой и второй ступени ракет "Союз".

"Другое дело, что мы видим, что аварии происходят каждый раз в разных местах и много чаще, чем у других стран. Европа с 2002 года летает безаварийно", — констатировал эксперт.

Ракета-носитель Рокот. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой ГКНПЦ им.Хруничева
Пуски ракет "Рокот-2" могут возобновить в 2021 году, сообщил источник

Старт "Союза-2.1б" стал десятым российским запуском за год, не читая двух пусков ракет "Союз-СТ" с французского космодрома Куру. В то же время США и Китай приближаются на сегодняшний день к 30 пускам.

"Последние несколько лет интенсивность космический деятельности у нас резко снизилась, в то время как в США и Китае она резко увеличивается. Даже успешный пуск вызывает некую озабоченность, в целом, о перспективах пусковой деятельности", — сказал Моисеев.

Следующий пуск ракеты семейства "Союз" запланирован на 3 ноября. Он будет проведен с Плесецка с космически аппаратом "Глонасс-М".

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© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?

С начала года в мире проведен 81 пуск ракет космического назначения. Из них 28 – Китаем, 27 – США, 10 – Россией, семь – Европой, пять – Японией и четыре – Индией.

ЧП с "Союзом-ФГ" стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" 11 октября не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

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