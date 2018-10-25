Китай успешно вывел на орбиту новый спутник для ведения морских наблюдений

Старт ракеты-носителя с космодрома в КНР. Архивное фото

Старт ракеты-носителя с космодрома в КНР. Архивное фото

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ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Китай в четверг утром успешно вывел на орбиту спутник для ведения океанических наблюдений и исследований Haiyang-2B, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4" со спутником на борту был осуществлен с космодрома Тайюань, расположенного в северо-западной провинции Шаньси, в 6.57 по местному времени (1.57 мск). Через некоторое время спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Спутник будут использовать для ведения наблюдений за изменениями погодных условий, состоянием водной поверхности, изменениями температуры и цвета воды, он должен сыграть существенную роль в прогнозировании природных катаклизмов.

Помимо этого спутник имеет функции распознавания морских судов и сбора данных с морских буев, чем сможет в значительной степени помочь в различных морских исследованиях.

Для ракет-носителей класса "Чанчжэн" это был уже 288 запуск.