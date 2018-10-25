МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Программа космических пусков России на 2019 год предусматривает более 30 стартов ракет космического назначения различного класса, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Из них два с половиной десятка пусков пройдёт под руководством Роскосмоса, а порядка пяти-шести пусков будут "чисто военными" и их выполнение будет осуществляться боевыми расчётами космодрома Плесецк под руководством Минобороны", — рассказал собеседник агентства.

Так, в следующем году намечается три пилотируемых пуска кораблей "Союз-МС", три пуска грузовых кораблей "Прогресс-МС" и одного беспилотного корабля "Союз-МС". Все эти пуски будут выполняться ракетами "Союз". В конце 2019 года предполагается провести ракетой-носителем "Протон" пуск к Международной космической станции Многофункционального лабораторного модуля "Наука", рассказал собеседник.

По его словам, всего же "Протоны" в 2019 году должны стартовать восемь раз. На первый квартал планируются пуски со спутником "Благовест" и "Ямал-601", а также Eutelsat и Inmarsat. Во втором квартале должна быть запущена научная обсерватория "Спектр-РГ", в третьем — пуски российских спутников связи "Экспресс-80" в паре с "Экспресс-103", в четвертом – метеорологического "Электро-Л".

В 2019 году должна начаться реализация проекта OneWeb. В манифесте пусков предусматривается три пуска по этой программе с Байконура и три пуска с космодрома Восточный.

Помимо того, рассказал собеседник, с российского дальневосточного космодрома намечено два пуска с российскими спутниками — "Метеор-М" и "Кондор-ФКА".

На долю космодрома Плесецк в 2019 году "выпадает" три пуска ракет "Союз-2.1б" с навигационными спутниками "Глонасс" и один пуск со спутниками связи "Гонец-М". Помимо этого, можно ожидать в течение 2019 года еще пять-шесть пусков с космодрома Плесецк со спутниками военного назначения, указал собеседник.

Кроме того, в "российский зачёт" не пойдут пуски ракет "Союз" с Куру, хотя подготовка этой ракеты выполняется российскими специалистами. "В 2019 году планируется выполнить пять пусков ракет "Союз" с Куру: два пуска со спутниками OneWeb, а также пуск с блоком из четырех спутников O3b FM, итальянского оптического спутника CSO 1 (Composante Spatiale Optique-1) и научного аппарата EarthCARE", — сказал собеседник агентства.