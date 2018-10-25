МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Программа космических пусков России на 2019 год предусматривает более 30 стартов ракет космического назначения различного класса, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Так, в следующем году намечается три пилотируемых пуска кораблей "Союз-МС", три пуска грузовых кораблей "Прогресс-МС" и одного беспилотного корабля "Союз-МС". Все эти пуски будут выполняться ракетами "Союз". В конце 2019 года предполагается провести ракетой-носителем "Протон" пуск к Международной космической станции Многофункционального лабораторного модуля "Наука", рассказал собеседник.
В 2019 году должна начаться реализация проекта OneWeb. В манифесте пусков предусматривается три пуска по этой программе с Байконура и три пуска с космодрома Восточный.
Помимо того, рассказал собеседник, с российского дальневосточного космодрома намечено два пуска с российскими спутниками — "Метеор-М" и "Кондор-ФКА".
Кроме того, в "российский зачёт" не пойдут пуски ракет "Союз" с Куру, хотя подготовка этой ракеты выполняется российскими специалистами. "В 2019 году планируется выполнить пять пусков ракет "Союз" с Куру: два пуска со спутниками OneWeb, а также пуск с блоком из четырех спутников O3b FM, итальянского оптического спутника CSO 1 (Composante Spatiale Optique-1) и научного аппарата EarthCARE", — сказал собеседник агентства.