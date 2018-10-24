МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Молекулярные биологи из США и России заметно продлили жизнь мышам и улучшили их общее физическое состояние в старости, вставив в их ДНК один из генов голых землекопов, "бессмертных" грызунов. Об этом рассказала Вера Горбунова, генетик из Рочестерского университета, выступая на конференции в МГУ.

"Будет ли работать эта методика для человека? Конечно же, редактировать геном подобным образом вряд ли кто-то будет. С другой стороны, можно просто понизить активность тех ферментов, которые разрушают молекулы гиалуроновой кислоты. Сейчас мы занимаемся поисками веществ, способных осуществить это", — заявила Горбунова.

Голый землекоп (Heterocephalus glaber) — уникальное млекопитающее, обладающее множеством удивительных свойств. Это безволосый подземный грызун размером с мышь и весом 30-50 граммов обитает в восточной Африке. Полвека назад ученые обнаружили, что эти существа живут необычайно долго для своего размера, в десятки раз выше нормы, и почти не подвержены раковым заболеваниям.

За все время наблюдений, как отметила специалист из Рочестера, биологи зафиксировали всего четыре случая развития опухолей. Кроме того, землекопы практически не чувствуют боли, могут долгое время обходиться без кислорода и не реагируют на раздражение кожи при соприкосновении с едкими кислотами.

Пять лет назад Горбунова и ее коллега Андрей Силуянов заметили, что клетки землекопов вырабатывают и выделяют необычно много тяжелых молекул гиалуроновой кислоты, одного из основных компонентов хрящей и соединительной ткани, а также кремов для разглаживания морщин.

Эта "тяжелая" и "липкая" субстанция, как позже выяснили Силуянов и Горбунова, была одной причин того, почему эти "бессмертные" грызуны почти не страдают от рака. Когда клетки землекопов или других млекопитающих сталкиваются со скоплениями гиалуроновой кислоты, они прекращают делиться.

Высокая масса и плотность кислоты из тела землекопов, соответственно, останавливает процесс их деления раньше, чем в организме других животных, что останавливает развитие рака на самых ранних этапах его развития. Ученые проверили эту идею, удалив ген HAS2, отвечающий за синтез гиалуроновой кислоты, из клеток землекопов. Это привело к тому, что они потеряли "неуязвимость" и стали превращаться в "заготовки" опухолей.

Российские и американские ученые проверили, что произойдет при пересадке HAS2 в ДНК обычных мышей, в чьем организме не содержится тяжелой разновидности этого вещества. Эти опыты, как рассказала Горбунова, привели к нескольким интересным и необычным результатам.

В прошлом, некоторые биологи сомневались в том, что эта особенность в работе организма землекопов действительно связана с раком. Эти сомнения оказались напрасными – мыши с "тяжелой" версией HAS2 примерно в два раза реже страдали от опухолей, чем их сородичи из контрольной группы.

На этом, однако, позитивное действие подобной "генной терапии" не заканчивалось. Как показали наблюдения за мышами, их организм содержал значительно больше "взрослых" стволовых клеток, они заметно реже страдали от остеопороза, проблем с работой легких и прочих старческих болезней, а также были в 2-3 раза более выносливыми и сильными, чем их пожилые сверстники.

Все это привело к тому, что такие мыши жили значительно дольше, чем обычные грызуны – и средняя, и максимальная продолжительность их жизни увеличилась на несколько недель. Сейчас Горбунова, Силуянов и их коллеги продолжают эксперименты и пытаются понять, с чем связаны эти изменения и как их можно использовать на благо человека.



