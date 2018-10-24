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Ученые из РФ продлили жизнь мышам при помощи гена "бессмертного" грызуна

(обновлено: 17:04 24.10.2018)
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© Фото : Thomas Park, PhD University of Illinois at ChicagoКапский голый землекопКапский голый землекоп
© Фото : Thomas Park, PhD University of Illinois at Chicago
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Молекулярные биологи из США и России заметно продлили жизнь мышам и улучшили их общее физическое состояние в старости, вставив в их ДНК один из генов голых землекопов, "бессмертных" грызунов. Об этом рассказала Вера Горбунова, генетик из Рочестерского университета, выступая на конференции в МГУ.

Декан факультета биоинформатики и биоинженерии МГУ, директор Института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского, академик РАН Владимир Скулачев
© Фото : предоставлено ГУ-ВШЭ
Голые землекопы станут ключом к бессмертию человека, считает биолог
"Будет ли работать эта методика для человека? Конечно же, редактировать геном подобным образом вряд ли кто-то будет. С другой стороны, можно просто понизить активность тех ферментов, которые разрушают молекулы гиалуроновой кислоты. Сейчас мы занимаемся поисками веществ, способных осуществить это", — заявила Горбунова.

Голый землекоп (Heterocephalus glaber) — уникальное млекопитающее, обладающее множеством удивительных свойств. Это безволосый подземный грызун размером с мышь и весом 30-50 граммов обитает в восточной Африке. Полвека назад ученые обнаружили, что эти существа живут необычайно долго для своего размера, в десятки раз выше нормы, и почти не подвержены раковым заболеваниям.

За все время наблюдений, как отметила специалист из Рочестера, биологи зафиксировали всего четыре случая развития опухолей. Кроме того, землекопы практически не чувствуют боли, могут долгое время обходиться без кислорода и не реагируют на раздражение кожи при соприкосновении с едкими кислотами.

Пять лет назад Горбунова и ее коллега Андрей Силуянов заметили, что клетки землекопов вырабатывают и выделяют необычно много тяжелых молекул гиалуроновой кислоты, одного из основных компонентов хрящей и соединительной ткани, а также кремов для разглаживания морщин. 

Голый землекоп
© AP Photo / Joerg Sarbach
Ученые выяснили, почему голые землекопы не чувствуют боли

Эта "тяжелая" и "липкая" субстанция, как позже выяснили Силуянов и Горбунова, была одной причин того, почему эти "бессмертные" грызуны почти не страдают от рака. Когда клетки землекопов или других млекопитающих сталкиваются со скоплениями гиалуроновой кислоты, они прекращают делиться.

Высокая масса и плотность кислоты из тела землекопов, соответственно, останавливает процесс их деления раньше, чем в организме других животных, что останавливает развитие рака на самых ранних этапах его развития. Ученые проверили эту идею, удалив ген HAS2, отвечающий за синтез гиалуроновой кислоты, из клеток землекопов. Это привело к тому, что они потеряли "неуязвимость" и стали превращаться в "заготовки" опухолей. 

Так художник представил себе процедуру омоложения в будущем
© Juan Carlos Izpisua Belmonte Lab /Salk Institute
Ученые впервые омолодили мышь при помощи генной терапии

Российские и американские ученые проверили, что произойдет при пересадке HAS2 в ДНК обычных мышей, в чьем организме не содержится тяжелой разновидности этого вещества. Эти опыты, как рассказала Горбунова, привели к нескольким интересным и необычным результатам.

В прошлом, некоторые биологи сомневались в том, что эта особенность в работе организма землекопов действительно связана с раком. Эти сомнения оказались напрасными – мыши с "тяжелой" версией HAS2 примерно в два раза реже страдали от опухолей, чем их сородичи из контрольной группы. 

Голый землекоп
© AP Photo / Eric Gay
Ученые доказали, что клетки "бессмертного" грызуна могут стареть

На этом, однако, позитивное действие подобной "генной терапии" не заканчивалось. Как показали наблюдения за мышами, их организм содержал значительно больше "взрослых" стволовых клеток, они заметно реже страдали от остеопороза, проблем с работой легких и прочих старческих болезней, а также были в 2-3 раза более выносливыми и сильными, чем их пожилые сверстники.

Все это привело к тому, что такие мыши жили значительно дольше, чем обычные грызуны – и средняя, и максимальная продолжительность их жизни увеличилась на несколько недель. Сейчас Горбунова, Силуянов и их коллеги продолжают эксперименты и пытаются понять, с чем связаны эти изменения и как их можно использовать на благо человека.


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