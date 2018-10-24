Космонавт Прокопьев рассказал о "жестоких" тестах перед полетом на МКС

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Единственный российский космонавт на борту Международной космической станции Сергей Прокопьев рассказал в видеоролике, выложенном на странице Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, каким "жестоким" тестам подвергают космонавтов для того, чтобы быть уверенными в их психологической стабильности.
По его словам, на совместных тренировках экипажей присутствуют психологи, которые также оценивают готовность космонавтов к совместной деятельности в космосе, в конкретном экипаже. "Как результат такого жестокого отбора вместе в экипаж ставят уже проверенных, прошедших психологическую притирку людей", — отметил Прокопьев.
"Сознание сразу принимает стену за пол, а на стене будет находиться то, что в реальности на полу. Интерьер сразу кажется чужим", — сказал Прокопьев, уточнив, что долго не мог сориентироваться в служебном модуле, в макет которого "сто раз заходил на Земле".