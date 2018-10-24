Ученые выяснили, как физические нагрузки помогают укреплять память

Люди пожилого возраста занимаются хатха-йогой в академии здорового образа жизни в Ставрополе. Архивное фото

Люди пожилого возраста занимаются хатха-йогой в академии здорового образа жизни в Ставрополе. Архивное фото

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Исследователи из Колумбийского университета пришли к выводу, что гормон остеокальцин, который вырабатывают клетки костной ткани, оказывает положительное влияние на процессы памяти, сообщает MedicalXpress.

С возрастом количество остеокальцина в организме снижается. Однако, по уверению медиков, его уровень можно поддерживать при помощи умеренных нагрузок, таких как ходьба.

Ранее ученые выяснили, что физическая активность способствует высвобождению белка RbAp48, препятствующего потере памяти у пожилых людей.

В рамках нового исследования биологи доказали, что именно взаимодействие RbAp48 с остеокальцином является ключевым фактором, оказывающим влияние на улучшение памяти.

"Практически каждый человек с возрастом столкнется с симптомами нарушения памяти, поэтому очень важно понять причины и найти способы смягчения этого процесса", — заявил профессор Колумбийского университета Эрик Кандел.