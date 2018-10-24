В Турции обнаружили обломки российского военного корабля XVIII века

Фрагмент обломков российского военного корабля XVIII века, обнаруженых в прибрежных водах Эгейского моря недалеко от турецкого города Дидим

Фрагмент обломков российского военного корабля XVIII века, обнаруженых в прибрежных водах Эгейского моря недалеко от турецкого города Дидим

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АНКАРА, 24 окт — РИА Новости. У турецкого побережья Эгейского моря нашли обломки российского военного корабля XVIII века, сообщает портал Ege Haber.

© Фото : страница Министерства культуры и туризма Турции в Facebook Фрагмент обломков российского военного корабля XVIII века, обнаруженых в прибрежных водах Эгейского моря недалеко от турецкого города Дидим © Фото : страница Министерства культуры и туризма Турции в Facebook Фрагмент обломков российского военного корабля XVIII века, обнаруженых в прибрежных водах Эгейского моря недалеко от турецкого города Дидим

Доцент измирского университета Харун Оздаш, участвовавший в исследовании, рассказал, что обломки затонувшего судна занимают площадь 200 квадратных метров. Археологи уже подняли с глубины 65 метров посуду и пушку весом в две с половиной тонны с надписью на кириллице и изображением двуглавого орла, отмечает издание.

Под водой все еще остаются около 30 артефактов: пушки, ядра, оружие и остатки такелажа.

Ученые предполагают, что корабль участвовал в Чесменском сражении во время Русско-турецкой войны (1768-1774).