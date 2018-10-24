Врачи рассказали о состоянии экипажа поврежденного "Союза"

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Врачи считают работающий на Международной космической станции экипаж слаженным и стрессоустойчивым, но публикации о "дырке" в "Союзе" сказываются на их состоянии, рассказал в интервью РИА Новости замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Валерий Богомолов.

"Все слухи, кто это сделал, мы не рассматриваем – это не наша компетенция. Наша точка зрения, что экипаж слаженный, стрессоустойчивый, хороший по психологическим аспектам. Космонавтов в таких вопросах (слухах о причинах возникновения "дырки") вообще трогать нельзя. И то, что они в интернете читают всякую ерунду, имеет непосредственное отношение к безопасности полета", — сказал Богомолов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что отверстие в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" могли сделать американские астронавты. Причиной называлось желание одного из них вернуться на Землю по медицинским показателям. При этом в появившихся в дальнейшем в интернете слухах говорилось о якобы плохом самочувствии астронавта НАСА Серины Ауньён-Чэнселлор.

До этого в интернете высказывалась версия, что отверстие мог сделать европейский астронавт Александр Герст, так как именно он первым обнаружил "дырку", или американский астронавт Эндрю Фойстел, который в день обнаружения утечки выразил мнение, что вместо спешки с заклеиванием отверстия лучше подождать следующего дня и дать специалистам подумать.

Фойстел в комментариях американскому телевидению в последующем отрицал причастность астронавтов НАСА к порче корабля. В настоящее время Ауньён-Чэнселлор вместе с Герстом и российским космонавтом Сергеем Прокопьевым несут вахту на МКС. Их возвращение на Землю запланировано на 20 декабря.

Ранее вице-премьер правительства Юрий Борисов назвал голословные утверждения о возможной причастности американских астронавтов к повреждению "Союза" крайне опасными и абсолютно неприемлемыми.

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космического корабля) исключает версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия "Роскосмоса". 10-11 декабря запланирован выход российских космонавтов в открытый космос для осмотра "дыры" снаружи корабля.