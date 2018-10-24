Сбоев в сотрудничестве "Роскосмоса" со страховыми компаниями не было

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сбоев в сотрудничестве Роскосмоса со страховыми компаниями не было, все пуски пройдут в назначенное время, сообщается на сайте госкорпорации.

"Роскосмос своевременно и в полном объеме информирует страховые компании об обстоятельствах всех страховых случаев. Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было. Все пуски пройдут в назначенное время", — говорится в сообщении.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что старты ракет "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" 3 ноября и ракеты "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" 18 ноября могут не состояться в указанные сроки, если Роскосмос не сможет до этих дат застраховать гражданскую ответственность при запуске.