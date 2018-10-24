"Роскосмос" и НАСА согласовывают план поездки Рогозина в США в 2019 году

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Роскосмос и НАСА ведут согласование планов поездки главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США в начале 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

"Обсуждается с НАСА план-график. Пока планируется так (на начало 2019 года — ред.)", — сказали в госкорпорации.

Там уточнили, что жестких сроков согласования плана-графика поездки нет.

"Будет согласован, но конкретные даты я вам не назову", — сказал представитель пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь главы НАСА Меган Пауэрс сообщила РИА Новости, что НАСА пригласило руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина посетить США в начале 2019 года, руководители космических ведомств двух стран могут принять участие в совместном публичном мероприятии.