Запуск "Протона" запланировали на 25 декабря, сообщил источник

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Запуск спутника "Благовест" на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур запланирован на 25 декабря, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"Запуск спутника "Благовест" предварительно назначен на 25 декабря", — сказал он.

Предполагается, что в середине ноября спутник будет доставлен на Байконур. Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М", предназначенные для этого пуска, уже находятся на космодроме, уточнил он.

Это будет второй и последний в 2018 году пуск ракеты.

Предстоящий пуск должен стать третьим в ходе создания глобальной коммуникационной системы Минобороны, в которую будет входить четыре космических аппарата. Спутники равномерно располагаются на геостационарной орбите, что позволяет с каждого космического аппарата охватывать услугами связи более трети земного шара. Первые пуски по программе "Благовест" были выполнены 17 августа 2017 года и 19 апреля 2018 года. Четвертый, заключительный пуск по этой программе намечается выполнить в начале 2019 года.