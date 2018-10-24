Проблемы со страховкой грозят сорвать пуски "Союзов", сообщил источник

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Старты ракет "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" 3 ноября и "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" 18 ноября могут не состояться, если "Роскосмос" не сможет застраховать гражданскую ответственность при запуске, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Страхование ракеты-носителя от аварий — это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска — обязательное страхование. Учитывая, что конкурсы по страхованию пусков ракет "Союз-2.1б" и "Союз-ФГ" не состоялись, это ставит под вопрос их проведение", — сказал он.

По словам собеседника агентства, страховой рынок будет ждать решения государственной комиссии, которая намерена закончить работу 30 октября, после этого страховщикам потребуется некоторое время на изучение отчета, а затем на проведение новых конкурсов со стороны "Роскосмоса".

Нет желающих

Ранее сообщалось, что после аварии "Союза-ФГ" 11 октября не нашлось желающих застраховать пуски "Союза-1.1.б" и "Союза-ФГ". Как следует из информации на сайте госзакупок, на объявленный "Роскосмосом" тендер не было подано ни одной заявки.

Запуск ракеты "Союз-1.1.б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М" пока запланирован на 3 ноября. Страховая сумма установлена в размере 2,1 миллиарда рублей, в том числе подлимит в отношении прерванного зажигания — в размере 100 миллионов рублей.

На 18 ноября намечен запуск грузового корабля "Прогресс МС-10" на ракете "Союз-ФГ". Кроме того, 7 ноября с космодрома Куру должна стартовать ракета "Союз-СТ" с метеоспутником MetOp-C. В декабре также планируется несколько запусков: на 3 декабря намечен пилотируемый пуск "Союза МС-11" на ракете "Союз-ФГ", 18 декабря с Куру должен стартовать "Союз-СТ" со спутником CSO, а 27 декабря с Байконура — "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat A. Помимо этого, два космических аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" стоят в плане запусков с космодрома Восточный на 25 декабря.

Авария "Союза-ФГ"

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

Россия приостановила пилотируемые пуски.