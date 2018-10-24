Украинский спутник "Лыбидь" не запустят в 2019 году, сообщил источник

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 24 окт – РИА Новости. Украинский спутник связи "Лыбидь" ("Либiдь") не станут запускать на орбиту в 2019 году, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

Запуск спутника неоднократно переносился с 2011 года.

"В планах на 2019 год запуск украинского спутника "Лыбидь" не значится", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас в российской ракетно-космической промышленности формируется манифест пусков на 2019 год. "Фактически манифест является производственным планом, на которые ориентируются в отрасли, и включает все пуски, которые намечается выполнить с российских космодромов в течение года", — отметил источник.

Контракт на создание спутника "Лыбидь" был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины (НКАУ, с 2010 года — ГКАУ) с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Общая сумма контракта составила 254 миллиона долларов. Заказчиком космического аппарата является Украина, но юридически по этому спутнику ИСС работает с канадской компанией MDA.

Запуск спутника был запланирован на ракете-носителе "Зенит" с космодрома Байконур еще в 2011 году, однако не состоялся до сих пор. Одной из причин задержек стали финансовые проблемы украинского предприятия "Южмаш", отвечающего за изготовление "Зенита", который должен вывести спутник на орбиту.

Ракеты "Зенит" не производятся с 2014 года. Последняя оставшаяся на космодроме Байконур такая ракета запустила ангольский спутник связи AngoSat-1.