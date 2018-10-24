Украинский спутник "Лыбидь" не запустят в 2019 году, сообщил источник

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 24 окт – РИА Новости. Украинский спутник связи "Лыбидь" ("Либiдь") не станут запускать на орбиту в 2019 году, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.
Запуск спутника неоднократно переносился с 2011 года.
"В планах на 2019 год запуск украинского спутника "Лыбидь" не значится", — сказал собеседник агентства.
Контракт на создание спутника "Лыбидь" был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины (НКАУ, с 2010 года — ГКАУ) с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates, Ltd (MDA). Общая сумма контракта составила 254 миллиона долларов. Заказчиком космического аппарата является Украина, но юридически по этому спутнику ИСС работает с канадской компанией MDA.
Ракеты "Зенит" не производятся с 2014 года. Последняя оставшаяся на космодроме Байконур такая ракета запустила ангольский спутник связи AngoSat-1.