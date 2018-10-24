НАСА пригласило Рогозина посетить США в начале 2019 года

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. НАСА пригласило руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина посетить США в начале 2019 года, руководители космических ведомств двух стран могут принять участие в совместном публичном мероприятии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы НАСА Меган Пауэрс.

"НАСА пригласило мистера Рогозина в США в начале следующего года. Подробности (в том числе дата или место) пока не определены, но мистер (глава НАСА Джим) Брайденстайн намерен участвовать в открытом форуме с мистером Рогозиным", — сказала Пауэрс.

Отвечая на вопрос о введенных ранее США санкциях в отношении Рогозина, Пауэрс ответила, что "представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой "Роскосмоса", и НАСА продолжит поддержку целей мирного освоения космоса в соответствии с политикой и процедурами правительства США".

Она отказалась комментировать процедуру введения и временного снятия санкций, отметив, что это не входит в компетенцию космического ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа якобы решила временно вывести Рогозина из-под санкций для того, чтобы глава "Роскосмоса" мог съездить в США для встречи с представителями НАСА.

Позже глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что "Роскосмос" обсуждал с НАСА возможность поездки Рогозина в США для обсуждения дальнейшего сотрудничества, однако как рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации, "Роскосмос" пока не получал никаких документов по этому поводу.