Источник сообщил о повторном расследовании комиссии по аварии "Союза"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Аварийная комиссия повторно проверит весь цикл изготовления ракеты "Союз-ФГ", потерпевшей аварию 11 октября, а также комплекс работ с ней на Байконуре, чтобы попытаться выявить отклонения в изготовлении и испытаниях ракеты-носителя, которые могли привести к аварии, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Он уточнил, что в последние дни члены аварийной комиссии склонялись в пользу версии об ошибке, допущенной на Байконуре при сборке ракеты. Однако у этой версии было немало оппонентов, указывавших на слабые доводы в ее пользу. Например, указывалось, что датчик, отвечающий за сигнал к отделению бокового блока, мог быть поврежден не при сборке на Байконуре, а при падении ступени на Землю или при погрузке и перевозке обломков блоков из Казахстана в Самару.
"Сотрудникам аварийной комиссии может потребоваться до недели, чтобы повторно изучить производственную и техническую документацию на ракету, отчеты об ее проверках и подготовке на Байконуре, а также остатки блоков ракеты, привезенные в Самару с места падения", — отметил собеседник.
Ранее "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что проведут дополнительные эксперименты, чтобы проверить еще несколько возможных версий аварии. До этого источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что наземные эксперименты не подтвердили версию аварии из-за погнутого концевого датчика одного из боковых блоков ракеты.
Также сообщалось, что окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября 2018 года и представлены председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, которым является глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.