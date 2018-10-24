Ученые назвали самый эффективный способ бросить курить

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным Минздрава России, около 30 процентов взрослого населения страны — заядлые курильщики. Более половины мечтают отказаться от сигарет, сорок процентов — пытались бросить курить в течение последнего года. Удалось это очень немногим: пяти процентам. РИА Новости вместе с экспертами разбирается, почему так трудно бросить курить и какая методика наиболее эффективна в борьбе с никотиновой зависимостью.

Мозг-обманщик

В 2012 году группа японских и американских исследователей изучала систему вознаграждения в мозге человека. Этот комплекс структур нервной системы отвечает за ощущения счастья, когда резко увеличивается выброс гормона дофамина после полезных, с точки зрения организма, действий — например, после секса или вкусной еды. Ученых интересовало, как влияет курение на работу этой системы, иными словами — может ли заядлого курильщика что-то порадовать так же сильно, как сигареты.

Оказалось, что нет. Проанализировав несколько десятков томографических экспериментов, исследователи выяснили, что мозг никотин-зависимых людей действует немного иначе. Если обычный индивид испытывал положительные эмоции, когда ему показывали деньги или еду, то система вознаграждения курильщика активизировалась только при виде сигарет, оставаясь к остальным стимулам, как правило, равнодушной. Более того, такие изменения в работе системы фиксировались уже после десятой выкуренной сигареты.

Вероятно, это связано с тем, что при постоянном курении в мозге резко вырастает число ацетилхолиновых рецепторов (именно они обеспечивают передачу нервного импульса и провоцируют выброс дофамина), а их чувствительность падает. Эти рецепторы в норме активируются особым органическим соединением ацетилхолином, очень похожим по структуре на никотин. При повышении числа рецепторов собственных запасов ацетилхолина перестает хватать. И чтобы чувствовать себя счастливым, человеку приходится постоянно увеличивать дозу никотина — так формируется физиологическая зависимость.

Опасный наркотик

"Бросить курить трудно, потому что это хроническое рецидивирующее аддиктивное заболевание. Можно сказать, социально приемлемая форма зависимости, а не вредная привычка. Именно поэтому только пять-семь процентов курильщиков в состоянии самостоятельно отказаться от сигарет. Более 70 процентов потребителей табака хотели бы бросить курить, около 40 процентов предпринимают ежегодные попытки. В среднем курильщик пытается избавиться от зависимости от шести до девяти раз", — отмечает Олег Кутушев, заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук.

По словам Анны Ненастьевой, доцента кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. Сеченова, около 75 процентов тех, кто смог продержаться без сигарет четыре недели и больше (считается, что именно столько времени нужно, чтобы прошел синдром отмены), в течение года снова возвращаются к любимым сигаретам.

"Наркогенный потенциал (то есть время и степень патологического привыкания к веществу) у никотина один из самых высоких. Выше только у героина и метадона. У остальных наркотиков — кокаин, алкоголь, канабис — ниже. Эта особенность табака влияет на то, что, к сожалению, самостоятельно избавиться от вредной привычки у большинства людей не получается", — уточняет эксперт.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: ВЦИОМ По данным ВЦИОМ, за последние десять лет значительно выросла доля тех, кто сумел бросить курить. На графике красной линией отмечены респонденты, выкуривающие одну пачку сигарет в день и больше, желтой — те, кто употребляет несколько сигарет в день, синей — люди, выкуривающие несколько сигарет в неделю, зеленой — те, кто смог избавиться от вредной привычки, голубой — респонденты, которые никогда не курили. © Иллюстрация РИА Новости . Источник: ВЦИОМ По данным ВЦИОМ, за последние десять лет значительно выросла доля тех, кто сумел бросить курить. На графике красной линией отмечены респонденты, выкуривающие одну пачку сигарет в день и больше, желтой — те, кто употребляет несколько сигарет в день, синей — люди, выкуривающие несколько сигарет в неделю, зеленой — те, кто смог избавиться от вредной привычки, голубой — респонденты, которые никогда не курили.

С первой же затяжки

По данным британских исследователей, у 70 процентов людей зависимость может сформироваться уже после первой затяжки. А вот избавиться от пагубной привычки крайне сложно. Большинство опрошенных РИА Новости врачей-наркологов считают самым эффективным методом никотин-заместительную терапию, совмещенную с психотерапией.

"Лучше всего работает комбинация из когнитивно-поведенческой психотерапии и медикаментозного воздействия препаратами, чья эффективность подтверждена с позиций доказательной медицины. Их три — варениклин, цитизин и препараты никотин-заместительной терапии в разных видах (пластыри, жвачки, спреи, таблетки). Очень важно чтобы терапия проводилась адекватно подобранными дозами препаратов и длилась не менее трех месяцев. Большинство рецидивов случается именно из-за неправильной дозировки и преждевременного отказа от лечения", — полагает Олег Кутушев.

Неверно подобранные дозы лекарств, особенно когда человек их прописывает себе самостоятельно, могут привести к дискредитации самого метода лечения, отмечает Анна Ненастьева. По словам эксперта, при назначении препаратов специалист всегда оценивает степень зависимости, тяжесть клинических проявлений (не только число выкуриваемых сигарет в день, но и время первого утреннего перекура) и мотивацию человека — какими ресурсами он обладает, чтобы бросить курить. От этих трех факторов и зависит успех лечения от никотиновой зависимости.

Впрочем, Владимир Менделевич, профессор Казанского федерального университета, эксперт ВОЗ, доктор медицинских наук, настроен менее оптимистично.

"Согласно большинству исследований (я опираюсь на результаты мета-анализов из Кокрейновской базы), стопроцентного выздоровления не регистрируется ни при каком методе лечения. Даже пятидесятипроцентной эффективности добиться крайне сложно. Лучшие результаты (когда 33 процента пациентов достигают полугодовой ремиссии) фиксируются при использовании варениклина. Каждый четвертый может рассчитывать на успех при никотинзаместительной терапии (жвачки, пластыри и прочее) и каждый пятый — при применении некоторых антидепрессантов (бупропиона и нортриптиллина). Есть данные о том, что точно не работает иглорефлексотерапия", — говорит профессор.

Что же все-таки поможет?

Однако молекулярные биологи и химики из Калифорнии способны исправить эту неутешительную статистику. Неделю назад они сообщили о создании своеобразной "вакцины" от никотиновой зависимости. Фермент NicA2, разрушающий никотин в клетках "нефтеядной" бактерии Pseudomonas putida, похожим образом действует и в организме человека. А одна из версий этого вещества NicA2-J1 помогает полностью избавиться от пагубной привычки.

Первыми излечившимися стали лабораторные крысы. Животные, с детства приученные к воде с никотином, спокойно отказывались от нее, если им в организм вводили NicA2-J1. Грызуны же из контрольной группы продолжали пить жидкость с никотином, даже получая болезненные удары током.

В ближайшее время ученые планируют провести клинические испытания нового вещества на людях. Учитывая, что курение в среднем сокращает жизнь на десять лет, вызывает рак легких, сердечно-сосудистые заболевания и потерю слуха, прививка от никотиновой зависимости сохранила бы несколько миллионов жизней.