Пенс отметил необходимость возобновить пилотируемую программу США

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Неудачный запуск "Союза" стал напоминанием США о необходимости возобновления собственной пилотируемой программы, заявил во вторник вице-президент США Майк Пенс.

"Это (инцидент на старте) потряс меня и стал напоминанием о том, что нам необходимо иметь возможность отравлять в космос американских астронавтов на американских ракетах с территории США", — сказал Пенс, выступая в Университете национальной обороны США на очередном заседании космического совета США. Заседание транслируется на сайте Белого дома. "Я знаю, что этот день стремительно приближается", — отметил вице-президент США.

Обращаясь к главе НАСА Джиму Брайденстайну Пенс выразил "признательность" за то, что астронавт Ник Хейг вместе с российским коллегой Алексеем Овчининым благополучно вернулись на Землю, вице-президент США между тем затруднился правильно назвать фамилию российского космонавта.

ЧП с "Союзом-ФГ" стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" 11 октября не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.