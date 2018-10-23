Российские ученые разработали эффективный способ тушения лесных пожаров

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Передвижной роботизированный комплекс обнаружения и тушения пожаров представила Академия государственной противопожарной службы МЧС России на выставке "Интерполитех-2018" в Москве, сообщили РИА Новости в министерстве.

Во вторник 23 октября на ВДНХ в Москве открылась XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности государств "Интерполитех-2018".

"Роботизированная мобильная установка предназначена для разведки и тушения пожаров в населенных пунктах и на промышленных объектах. Комплекс может работать не только вместе с пожарным автомобилем, но и самостоятельно", — сказал собеседник агентства, добавив, что управление установкой осуществляется при помощи радиосигнала или электросигнала.

Он отметил, что робот в состоянии сканировать объекты и обнаруживать очаги возгорания, а также передавать изображения на монитор оператора. При использовании с напорной рукавной линией комплекс может подавать в очаг пожара воду, пену или порошок.

"Команды оператора выполняются на расстоянии до 200 метров, дальность водяной струи – до 45 метров", — отметил собеседник агентства.

По его словам, мобильная установка может непрерывно работать до трех часов при температуре воздуха от минус 40 градусов до плюс 45 градусов. В настоящее время роботизированный комплекс проходит опытную эксплуатацию на Ростовской АЭС.