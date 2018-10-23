Ученые не нашли ничего необычного в вариациях формы черепа человека

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Анализ различий в форме головы у шимпанзе и других приматов показал, что человеческие черепа ничем не отличаются от них в этом отношении, и что никакой уникальной связи между эволюцией разных групп людей и типом их черепной коробки не существует. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале PNAS.

"Мы показали, что вариации в форме черепа и людей, и обезьян, прежде всего, зависят от случайных мутаций и вариаций в геноме, а не от "направленного" естественного отбора или необходимости решать какие-то конкретные задачи. Это следует учитывать при анализе останков древних представителей рода Homo", — пишут Майкл Стайпер (Michael Steiper) из Городского университета Нью-Йорка (США) и его коллеги.

Еще в 19 веке ученые заметили, что форма и объем черепа заметно отличаются для разных индивидов и даже групп людей, что некоторые нечистоплотные личности пытались использовать для обоснования различных теорий расового превосходства. На самом деле, как показывают сотни более поздних исследований, никакой связи между формой черепа, объемом черепной коробки и интеллектом не существует.

Сегодня различия в объеме черепа интересуют нейрофизиологов и генетиков по той причине, что особенности в его структуре и размерах могут быть связаны или влиять на развитие различных нейродегенеративных заболеваний и специфических особенностей индивидуального развития.

Антропологов, в свою очередь, давно интересует то, почему черепа людей, принадлежащих к разным культурам, этническим группам и расам, столь сильно отличаются друг от друга, и почему это не характерно для приматов и других млекопитающих. Эти различия часто используются для оправдания теорий расового превосходства, связывающих форму черепа и объем мозга с особенностями эволюции и истории определенных групп людей.

Стайпер и его коллеги попытались всесторонне изучить этот вопрос, сопоставив то, насколько сильно различается форма черепа у 12 видов гоминид, в том числе и людей, с тем, насколько высоко генетическое разнообразие в их популяциях. В общей сложности ученые проанализировали почти четыре сотни черепов и несколько тысяч образцов ДНК.

Как они связаны между собой? Если "разброс" в форме черепов и общие его очертания не случайны и были заданы в ходе длительной эволюции и приспособления к конкретным условиям среды, то тогда число вариаций в генах, задающих его анатомию, будут заметно ниже, чем в среднем по геному. Это объясняется тем, что "правильная" форма черепа будет способствовать выживанию его обладателей.

В реальности картина была совсем другой – число вариаций в генах, управляющих формой черепа, было примерно равным типичному уровню генетического разнообразия среди всех групп людей. Аналогичная картина сложилась и среди обезьян – чем более "пестрыми" были их популяции, тем сильнее варьировалась форма их черепа.

К примеру, в крупных популяциях шимпанзе, живущих на западе Африки, оба этих показателя были очень высокими, а в небольшой и изолированной группе карликовых гиббонов, живущих на Ментавайских островах, и черепа, и геномы обезьян были очень похожи друг на друга.

Это одновременно противоречит и некорректным представлениям об "уникальной" разнообразности формы черепов разных этносов и рас, и говорит о том, что обезьяны в этом отношении не отличаются от человека. Это позволяет использовать их в качестве "примера" для изучения истории миграций наших прямых предков из рода Homo и эволюции их ближайших родичей, заключают ученые.