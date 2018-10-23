Гейзеры на Европе могут оказаться фикцией, заявляют астрономы

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Длительные наблюдения за Европой, потенциально обитаемым спутником Юпитера, заставили ученых усомниться в том, что на ее поверхности периодически рождаются гигантские выбросы гейзеров. Об этом рассказали планетологи, выступавшие на ежегодной встрече Американского астрономического сообщества в Ноксвилле.

"Мы изучили данные, которые зонд "Галилео" собирал во время пролетов над теми двумя точками, где "Хаббл" и другие телескопы зафиксировали выбросы гейзеров. Мы не нашли ничего особенного в этих зонах, никаких "полыней" или других источников тепла. Это было крайне удивительно, так как все выбросы гейзеров на Энцеладе сопровождаются подобными следами", — заявила Джулия Рэтбан (Julie Rathbun) из Планетологического института в Тусоне (США).

На Европе — одном из четырех крупнейших спутников Юпитера, открытых еще Галилеем, под многокилометровым слоем льда существует океан жидкой воды. Ученые считают океан Европы одним из вероятных прибежищ внеземной жизни. В последние годы астрономы выяснили, что этот океан обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также подтвердили наличие в нем веществ, необходимых для существования микробов.

Первые возможные следы существования гейзеров на Европе были найдены еще в 2012 году, когда американский астроном Лоренц Рос (Lorenz Roth) обнаружил на ультрафиолетовых фотографиях Европы, полученных при помощи "Хаббла", следы необычных "светлых пятен" в районе южного полюса планеты. Рос и его команда посчитали эти пятна извержениями гейзеров, поднимающихся на высоту в 200 километров от поверхности Европы.

Эти наблюдения привлекли внимание ученых из НАСА, и они провели в 2014 году несколько дополнительных сессий наблюдений за этой луной, в ходе которых "Хаббл" зафиксировал три эпизода извержения гейзеров. Два года назад ученые нашли новые намеки на их существование, наблюдая за изменениями в ультрафиолетовом сиянии Юпитера, порожденные выбросами воды с Европы.

Позже планетологи нашли новые следы существования этих выбросов, анализируя данные, собранные аппаратом "Галилео" в декабре 1997 года, когда автоматическая станция НАСА опустилась к поверхности луны Юпитера в той точке, где были найдены гейзеры на снимках "Хаббла".

Рэтбан и ее коллега Джон Спенсер (John Spencer) из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США) изучали свойства этих гейзеров, анализируя эти данные и сопоставляя их с замерами зонда "Кассини", изучавшего Энцелад, спутник Сатурна. Он неоднократно пролетал над "тигровыми полосами", долиной гейзеров на южном полюсе этой луны "властелина колец", а также изучал их выбросы.

Сопоставление данных "Кассини" и "Галилео" неожиданно указало на то, что гейзеры на поверхности Европы могут оказаться фикцией. В тех точках, где они предположительно находились гейзеры, лед Европы был столь же холодным, как и в других регионах ее поверхности.

"Все это говорит о том, что или гейзеры Европы имеют какой-то уникальный характер, отличающий их и от земных горячих источников, и от их "кузенов" на Энцеладе, или же говорит о том, что они не существуют или происходят крайне редко", — заключает Рэтбан.



