В Черном море обнаружили корабль, затонувший более двух тысяч лет назад

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Британские археологи обнаружили самый древний в мире неповрежденный корабль — он пролежал на дне Черного моря более 2,4 тысячи лет, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследователей Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP).

По данным издания, предполагается, что 23-метровый корабль принадлежал древним грекам. Исследователи обнаружили мачты, рули и скамьи для гребцов, которые полностью сохранились на глубине более двух километров благодаря нехватке кислорода.

"Корабль, сохранившийся в неповрежденном виде со времен классической эпохи и лежащий на глубине более двух километров, — это то, во что я бы никогда не поверил", — заявил ведущий исследователь команды профессор Джон Адамс.

Газета отмечает, что похожий торговый корабль, к мачте которого привязан Одиссей, спасающийся от пения сирен, изображен на древнегреческой вазе Siren Vase. Эта ваза датируется тем же периодом и хранится в Британском музее.

По словам исследователей, они намерены оставить корабль там, где его нашли. Однако небольшой фрагмент подняли для углеродного анализа, проведенного Саутгемптонским университетом. Результаты подтвердили, что это действительно "самый древний неповрежденный корабль, известный человечеству".

Команда обещает представить информацию по кораблю на конференции в Лондоне на этой неделе.