МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пять фрагментов свитков Мертвого моря, которые хранились в Музее Библии в Вашингтоне, вероятно, оказались подделкой, о чем свидетельствует результат независимой экспертизы, сообщается в пресс-релизе музея.

"Сегодня в Музее Библии опубликованы результаты внешней экспертизы пяти из 16 фрагментов свитков Мертвого моря. Используя передовые технологии, расположенное в Германии Федеральное ведомство по исследованию и испытанию материалов провело серию тестов и заключило, что пять фрагментов показывают характеристики несовместимые с древним происхождением", — говорится в заявлении.

Как сообщается в пресс-релизе, в связи с результатами анализа фрагменты больше не будут представлены в музее. Кроме того, продолжится проверка других экспонатов на подлинность.

Около 70 лет назад пастухи-бедуины обнаружили в районе Мертвого моря древние свитки, впоследствии ставшие настоящей сенсацией. Ученые их назвали Кумранскими рукописями, другое их название — свитки Мертвого моря. В их числе оказались тексты ветхозаветных книг, библейские апокрифы, литература, описывающая жизнь иудейской секты ессеев.

Документы датируются III веком до н. э. – I веком н.э. Многие исследователи уверены, что в горах Мертвого моря до сих пор остается немало исторических ценностей, а израильские правоохранительные органы регулярно задерживают незаконных копателей, изымая у них древние артефакты.