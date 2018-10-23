Ученые выяснили, почему в Арктике рост растений сдвинулся с весны на осень

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ученые Тюмени зафиксировали в лесотундровой зоне Западной Сибири сдвиг вегетационного периода (времени, когда растет и развивается растение) на более поздние календарные даты. В частности, в мае отмечена тенденция к снижению индекса роста растительности, а в сентябре – к увеличению.
Данные были получены путем дешифрирования космических снимков Landsat за 16-летний период. Исследования динамики ландшафтов проводились на Заполярном месторождении, расположенном на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.
Это обусловлено тем, что на участках промышленного освоения месторождений нефти и газа очень велик риск деградации многолетнемерзлых пород при нарушении почв и растительного покрова.
"Техногенное воздействие на растительный покров, связанное со строительством инженерных сооружений, внедорожным движением транспорта, зачастую вызывает увеличение мощности сезонноталого слоя, активизацию экзогенных процессов (солифлюкции, термоэрозии, термокарста) и усиление плоскостного смыва", – отметил он.
В ходе исследований ученые также выяснили, что важным фактором изменения растительности лесотундровой зоны являются пожары на торфяниках. Восстановление лишайниковых сообществ идет крайне медленно и занимает не менее 45 лет. На участках пожаров формируются ерниковые кустарничково-моховые тундры и редколесья.
Эксперт уточнил, что есть и другие работы, где исследуются закономерности изменения вегетационного индекса в Арктике. Если судить по ним, общая тенденция состоит в росте значений этого индекса.
"Мы отметили только сдвиг вегетации на более поздние календарные даты, что связано с ростом количества зимних осадков в указанном районе. Рост увлажнения, вероятно, является одним из проявлений глобальных изменений климата. Но это предмет для отдельного исследования", – заключает Дмитрий Московченко.