Ученые выяснили, почему в Арктике рост растений сдвинулся с весны на осень

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ученые Тюмени зафиксировали в лесотундровой зоне Западной Сибири сдвиг вегетационного периода (времени, когда растет и развивается растение) на более поздние календарные даты. В частности, в мае отмечена тенденция к снижению индекса роста растительности, а в сентябре – к увеличению.

Данные были получены путем дешифрирования космических снимков Landsat за 16-летний период. Исследования динамики ландшафтов проводились на Заполярном месторождении, расположенном на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщил РИА Новости сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии Тюменского государственного университета Дмитрий Московченко, в условиях климатических изменений изучение современной динамики ландшафтов криолитозоны (верхнего слоя земной коры, характеризующегося отрицательной температурой пород и почв) необходимо.

Это обусловлено тем, что на участках промышленного освоения месторождений нефти и газа очень велик риск деградации многолетнемерзлых пород при нарушении почв и растительного покрова.

"Техногенное воздействие на растительный покров, связанное со строительством инженерных сооружений, внедорожным движением транспорта, зачастую вызывает увеличение мощности сезонноталого слоя, активизацию экзогенных процессов (солифлюкции, термоэрозии, термокарста) и усиление плоскостного смыва", – отметил он.

По словам ученого, вопреки увеличению суммы положительных температур, нет тенденции роста вегетационного индекса. Вместе с тем прослеживается "сдвиг" вегетационного периода во времени. Сдвиг вегетации на более поздние даты связан с ростом количества зимних осадков: больше выпадает снега, он дольше тает.

В ходе исследований ученые также выяснили, что важным фактором изменения растительности лесотундровой зоны являются пожары на торфяниках. Восстановление лишайниковых сообществ идет крайне медленно и занимает не менее 45 лет. На участках пожаров формируются ерниковые кустарничково-моховые тундры и редколесья.

Эксперт уточнил, что есть и другие работы, где исследуются закономерности изменения вегетационного индекса в Арктике. Если судить по ним, общая тенденция состоит в росте значений этого индекса.

"Мы отметили только сдвиг вегетации на более поздние календарные даты, что связано с ростом количества зимних осадков в указанном районе. Рост увлажнения, вероятно, является одним из проявлений глобальных изменений климата. Но это предмет для отдельного исследования", – заключает Дмитрий Московченко.