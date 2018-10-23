Первые "межпланетные" наноспутники НАСА получили фотографии Марса

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Пара марсианских зондов MarCO, запущенная в космос вместе с посадочным модулем InSight, успешно вышла из "спячки" и стала первыми наноспутниками, получившими фотографии другой планеты, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.
Два миниатюрных спутника системы CubeSat, которые специалисты НАСА окрестили Mars Cube One (MarCO), были запущены в межпланетное пространство в начале мая на борту той же самой ракеты Atlas V, которая вывела автоматическую станцию InSight на курс к Марсу.
Эти наноспутники были созданы НАСА для решения одной простой, но очень интересной задачи – они помогут инженерам космического агентства поддерживать связь InSight с Землей во время посадки на Марс и позволят зрителям увидеть этот процесс в "прямом эфире".
Наноспутники путешествуют к красной планете по своей собственной траектории, что позволит им прибыть к Марсу до посадки InSight на поверхность планеты. Если этот эксперимент закончится удачно, то НАСА может перейти к использованию подобных систем связи для всех последующих планетарных миссий.
Запуск MarCO в НАСА расценивали как осознанный риск – в прошлом никто не пытался отправить микроспутники за пределы орбиты Земли, и не готовил их для межпланетных экспедиций.
Пока эти опасения не оправдываются — MarCO успешно развернули свои антенны и проверили все инструменты, необходимые для "съемок" посадки InSight на поверхность Марса, еще в мае, а сейчас они вплотную сблизились с красной планетой.
В ближайшие несколько дней оба наноспутника включат двигатели и проведут серию маневров, которые выведут их на финальный курс сближения с Марсом. В это же время пилоты миссии получат новые фотографии планеты с более близкого расстояния, и начнут готовиться к организации "прямого включения" с Марса в момент посадки InSight, что произойдет 26 ноября этого года.