Первые "межпланетные" наноспутники НАСА получили фотографии Марса

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Пара марсианских зондов MarCO, запущенная в космос вместе с посадочным модулем InSight, успешно вышла из "спячки" и стала первыми наноспутниками, получившими фотографии другой планеты, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"У нас ушло примерно шесть месяцев на то, чтобы добраться до Марса. Эта фаза миссии всегда была достаточно сложной для марсианских зондов, и поэтому даже маленькие успехи становятся для нас триумфами. Поэтому то, что мы наконец-то увидели Марс, стало большой победой для нас", — заявил Коди Колли (Cody Colley), руководитель миссии в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Два миниатюрных спутника системы CubeSat, которые специалисты НАСА окрестили Mars Cube One (MarCO), были запущены в межпланетное пространство в начале мая на борту той же самой ракеты Atlas V, которая вывела автоматическую станцию InSight на курс к Марсу.

Эти наноспутники были созданы НАСА для решения одной простой, но очень интересной задачи – они помогут инженерам космического агентства поддерживать связь InSight с Землей во время посадки на Марс и позволят зрителям увидеть этот процесс в "прямом эфире".

Наноспутники путешествуют к красной планете по своей собственной траектории, что позволит им прибыть к Марсу до посадки InSight на поверхность планеты. Если этот эксперимент закончится удачно, то НАСА может перейти к использованию подобных систем связи для всех последующих планетарных миссий.

Запуск MarCO в НАСА расценивали как осознанный риск – в прошлом никто не пытался отправить микроспутники за пределы орбиты Земли, и не готовил их для межпланетных экспедиций.

Пока эти опасения не оправдываются — MarCO успешно развернули свои антенны и проверили все инструменты, необходимые для "съемок" посадки InSight на поверхность Марса, еще в мае, а сейчас они вплотную сблизились с красной планетой.

В ближайшие несколько дней оба наноспутника включат двигатели и проведут серию маневров, которые выведут их на финальный курс сближения с Марсом. В это же время пилоты миссии получат новые фотографии планеты с более близкого расстояния, и начнут готовиться к организации "прямого включения" с Марса в момент посадки InSight, что произойдет 26 ноября этого года.



