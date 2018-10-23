Ученые из МГУ назвали новый плюс низкокалорийной диеты

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Ограничение числа калорий не только улучшает здоровье сердца и сосудов, но и заметно снижает шансы на развитие тяжелых проблем с почками. К такому выводу пришли российские биологи, опубликовавшие статью в журнале Cells.

"Наши эксперименты указали на важную роль аутофагии в защите почки. Основная задача этого процесса — утилизация поврежденных компонентов в клетках. Он хуже работает у старых животных, что приводит к накоплению плохо функционирующих молекул и органелл. Это может служить причиной того, почему урезание калорийности рациона почти не помогает им", — рассказывает Егор Плотников из МГУ имени М. В. Ломоносова.

Эксперименты, проведенные на червях, мышах и других животных еще в 1960-х годах, показали, что ограничение калорийности диеты заметно продлевает животным жизнь. За последующие десятилетия биологи выделили десятки генов и гормонов, потенциально задействованных в этом феномене, однако ни одним из них так и не удалось научиться пользоваться для продления жизни этих животных и человека.

С другой стороны, наблюдения за здоровьем людей, употребляющих небольшие количества пищи, говорят о том, что низкокалорийная диета защищает их от развития инсультов, диабета, гипертонии, атеросклероза и других проблем, связанных с работой сердца и сосудов.

Как передает пресс-служба МГУ, Плотников и его коллеги открыли еще одно позитивное свойство ограничения калорий, наблюдая за тем, что происходило в почках молодых и престарелых крыс, чье кровоснабжение периодически нарушали искусственным путем.

Недавно команда Плотникова выяснила, что почки пожилых крыс гораздо хуже справляются с подобными ЧП из-за того, что в их клетках нарушается аутофагия – процесс сборки и уничтожения неправильно свернутых белков и поврежденных митохондрий (главных "энергостанций" клетки). Избыток этого мусора в почках пожилых людей приводит к массовой гибели клеток и серьезным осложнениям при перебоях в кровоснабжении.

При этом хронический недостаток калорий усиливает и ускоряет аутофагию, заставляя клетку активнее перерабатывать мусор и повторно использовать его компоненты в своей жизнедеятельности. Эта идея натолкнула российских биологов на мысль, что подобная диета может помочь почкам защищаться от последствий остановки кровотока.

Как показали эксперименты, ограничение калорий заметно улучшило работу почек молодых крыс после временного отключения их от кровеносной системы — восстановление ускорилось примерно в два-три раза. Чем более скромной была диета, тем сильнее был эффект: крысы, чей рацион урезали примерно на треть, выздоравливали в два раза быстрее, чем те, у которых калорийность пищи ограничили на 25%.

Что интересно, этот эффект проявлялся далеко не всегда. Почки крыс начинали так вести себя, только если животные питались подобным образом более месяца, а также если они сами были достаточно молодыми. Почему это так, ученые планируют выяснить в последующих экспериментах.

"Это говорит о том, что у старых организмов защитные пути работают не совсем корректно и требуются дальнейшие исследования для улучшения существующей методики. Возможно, старому организму требуется более длительный период ограничения питания, чтобы положительные эффекты проявились в полной мере", — заключает Плотников.