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Российские ученые создали прибор для ранней диагностики рака и туберкулеза

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© Fotolia / Spectral-Design3D изображение раковой клетки3D изображение раковой клетки
© Fotolia / Spectral-Design
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские ученые первыми в мире создали прибор с крысой внутри, с помощью которого смогли обнаруживать рак легких и туберкулез на ранней стадии, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Панфилов.

Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
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"Наша система диагностики позволяет выявить по выдыхаемому воздуху рак легких на первой-второй стадиях, затратив на это очень короткое время. Человек дышит, а система определяет, есть подозрение на рак или нет. Вероятность обнаружения рака легких второй и третьей степени достаточно высокая – более 90%", – сказал Панфилов.

Кроме того, система может достаточно эффективно работать для определения туберкулеза – соответствующие эксперименты были проведены совместно с Ростовским онкологическим центром. Также есть договоренность с Новгородской областью по апробации технологии в регионе. Однако еще предстоит провести сложную сертификацию медицинского оборудования.

Раковая клетка в организме человека
© Fotolia / crevis
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"У нас биогибридная система, в качестве детектора мы используем крысу. В нее специальным образом вживляются электроды, создается математический аппарат, позволяющий расшифровывать биоритмы, которые образуются в результате воздействия на рецепторы крысы маркеров онкологических заболеваний в выдыхаемом человеком воздухе", – объяснил собеседник агентства.

По его словам, после расшифровки биоритмов мозга крысы система выдает сигнал о высокой вероятности ракового заболевания. При этом сегодня на определение заболевания одного человека уходит менее пяти минут. Однако ученые поставили себе цель сократить время диагностики до одной минуты, что также не является пределом.

"Такие системы в мире создаются, но мы, наверное, создали первую систему, которая работает. До этого использовали специально обученных собак, которые обнюхивали больного и показывали, что здесь есть вероятность обнаружения рака. То же самое было и с крысами. Мы это автоматизировали, что важно для проведения очень больших работ по диспансеризации больных", – уточнил Панфилов.

Операция по удалению злокачественной опухоли
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Как подчеркнул замглавы ФПИ, современные методы обнаружения рака достаточно трудоемкие и, как правило, больные обращаются за медицинской помощью на поздних стадиях, когда лечение уже малоэффективно.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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