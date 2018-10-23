МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Объем информации, которую позволяют собирать и хранить современные научные инструменты, настолько велик, что с ее обработкой не справляются ни суперкомпьютеры, ни сами ученые. На помощь исследователям приходят обычные энтузиасты. Когда их действительно много, они способны на невероятные открытия. РИА Новости рассказывает об онлайн-проектах, чьи участники оставили след в науке.
Сложи белок
Откуда белок "знает", как ему складываться, и почему эта трансформация происходит так быстро — один из важных вопросов современной молекулярной биологии.
Ученые разобрались пока с фолдингом простых белков, изучение сложных структур в самом разгаре. Поскольку компьютерные алгоритмы с этой задачей не справляются, сотрудники Вашингтонского университета (США) создали онлайн-головоломку Foldit, чтобы задействовать помощь коллективного разума.
Вот уже больше десяти лет игроки со всего мира ищут наиболее оптимальные способы свернуть тот или иной белок, а их решения впоследствии перепроверяются на суперкомпьютере. Большинство пользователей Foldit не имеет биохимического образования, но их открытия вполне тянут на престижную научную премию. Так, в 2011 году игроки помогли расшифровать структуру кристалла обезьяньего вируса, вызывающего СПИД у диких приматов. Задача была доступна в игре всего три недели, оптимальное решение появилось уже на десятый день. Неплохой результат, учитывая, что ученые бились над этой проблемой полтора десятилетия.
Лэптопом по галактикеGalaxy Zoo, благодаря которому любители астрономии помогают профессиональным ученым распознавать объекты на сделанных автоматическими телескопами фотографиях. С 2007 года 15 тысяч участников проекта просмотрели около миллиона снимков, полученных телескопом обсерватории "Апач-пойнт" в Нью-Мексико (США), телескопом "Хаббл" и телескопом имени Виктора Бланко, установленном в межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Каждое фото изучали сразу несколько пользователей, и за окончательный вариант классификации принимался тот, что совпадал в 80 процентах случаев.
Результатом столь массового мозгового штурма в 2013 году стал наиболее полный на тот момент астрономический каталог в мире, включающий более трехсот тысяч галактик. Четыре года спустя данные с сайта Galaxy Zoo вошли в самый большой на сегодня каталог The Reference Catalog of galaxy Spectral Energy Distributions (RCSED), созданный учеными из нескольких университетов, в том числе из МГУ им. М. В. Ломоносова. В RCSED содержится информация о более чем восьмистах тысячах галактик.
Несколько месяцев назад у тех, кто зарегистрировался на Galaxy Zoo, появилась возможность построить собственную галактику. На платформе Zooniverse, выросшей из первоначального "галактического зоопарка", запустили новый проект — Galaxy Builder. Его участники собирают из разных снимков изображения галактик. Предполагается, что это поможет астрономам лучше разобраться, как формируются эти космические структуры.
Более масштабные перспективы открывает астрономам-любителям российская сеть роботов-телескопов МАСТЕР, созданная Владимиром Липуновым на базе ГАИШ МГУ и действующая в обоих полушариях: на Урале, Байкале, Дальнем Востоке, Кавказе, в Крыму, на Канарах, в Аргентине и ЮАР. К архиву снимков, сделанных телескопами сети, предоставили доступ "искателям" — энтузиастам, работающим дома буквально за чашкой кофе. Нередко они оказываются соавторами научного открытия. К примеру, в 2015 году искатель-пенсионер Владислав Шумков обнаружил исключительно редкое явление — новую красную звезду в туманности Андромеды.
Всероссийская перепись птиц
Каждый год в конце сентября "Союз охраны птиц России" объявляет дни наблюдения за пернатыми. В этот период (обычно не дольше недели) добровольцы фиксируют всех встреченных птиц и отправляют эти сведения в специальные координационные центры. Полученная информация анализируется, а потом публикуется в интернете.
Данные за этот год еще обрабатываются специалистами, и в ближайшее время сайт "Союза охраны птиц России" выложит свежую информацию обо всех пернатых, обитающих на территории страны.
Бактериям бой!
Игроки анализируют микрофотографии образцов крови, если речь идет о малярийных плазмодиях, или мокроты, в случае микобактерий, и ищут в них паразитов. Конечно, ошибки неизбежны, но, как показала практика (а игры доступны для скачивания на Android и iOs уже два года), если совместить результаты разных участников, диагноз получается довольно точным.
Ежегодно малярией и туберкулезом в мире заболевают более десяти миллионов человек. Учитывая, что на постановку каждого диагноза у специалиста уходит около получаса (надо не просто обнаружить паразитов в крови или мокроте, но и посчитать их количество), результаты игры — серьезная помощь медицинским работникам.