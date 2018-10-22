"Роскосмос" наградит участников спасения экипажа аварийного "Союза"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Роскосмос планирует наградить сотрудников ракетно-космической отрасли, принимавших участие в спасении экипажа аварийного "Союза", сообщил РИА Новости представитель госкорпорации Владимир Устименко.

"Будет определенный список составлен, это все ещё в процессе… Пока решается, кто получит награды, (в зависимости от того) какое он принял во всем деле участие", — сказал Устименко.

Он уточнил, что будут награждены спасатели поисково-спасательной группы, расчеты космодрома, сотрудники, участвовавшие в создании системы аварийного спасения, и сами космонавты.

Также пока решается вопрос о форме награждения. По словам Устименко, это могут быть медали, премии или ещё что-либо.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.