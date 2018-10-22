"Роскосмос" наградит участников спасения экипажа аварийного "Союза"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Роскосмос планирует наградить сотрудников ракетно-космической отрасли, принимавших участие в спасении экипажа аварийного "Союза", сообщил РИА Новости представитель госкорпорации Владимир Устименко.
Он уточнил, что будут награждены спасатели поисково-спасательной группы, расчеты космодрома, сотрудники, участвовавшие в создании системы аварийного спасения, и сами космонавты.
Также пока решается вопрос о форме награждения. По словам Устименко, это могут быть медали, премии или ещё что-либо.
Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.