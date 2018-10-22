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РИА Наука
РИА Наука

Планетологи нашли новый аргумент для существования жизни на Марсе

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© Фото : NASA/JPL/University of ArizonaСледы потоков воды в кратере на МарсеСледы потоков воды в кратере на Марсе
© Фото : NASA/JPL/University of Arizona
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Вода в марсианских "пересоленных" ручьях может содержать в себе достаточно большие количества кислорода не только для выживания микробов, но и многоклеточных существ. К такому выводу пришли планетологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Geoscience.

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© NASA / JPL-Caltech/MSSS
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"В атмосфере Марса почти нет кислорода, и поэтому никто не считал, что на красной планете могут существовать среды, способные поддерживать аэробное дыхание. Наши расчеты показывают, что в водах в приповерхностных слоях почвы Марса такие условия могут существовать", — пишут Вудворд Фишер (Woodward Fischer) и его коллеги из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

В последние годы геологи, астробиологи и другие специалисты активно спорят о том, существуют ли запасы органики или микробы в приповерхностных слоях почвы Марса, где есть жидкая вода, куда почти не проникают космические лучи и где относительно тепло. 

Эти споры обострились после того, как зонд MRO обнаружил следы жидкой воды на склонах холмов и кратеров в приэкваториальных широтах Марса. Впоследствии ученые выяснили, что эта вода содержит в себе огромное количество солей, в том числе токсичных перхлоратов, что поставило под сомнение возможность существования жизни в подобном "рассоле".

Марс сегодня (слева), так Марс мог выглядеть раньше (справа)
© NASA / Goddard Space Flight Center
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Недавно ученые открыли на Земле микробов, живущих в щелочных и кислотных озерах с похожими условиями, что заново заставило планетологов задуматься о том, может ли жизнь обитать в подобных водоемах на Марсе, и чего ей может не хватать для нормального существования.

Одним из таких препятствий, как отмечают Фишер и его коллеги, сегодня считается то, что на Марсе почти нет кислорода, необходимого для жизни всех многоклеточных живых существ, в том числе и растений, а также многих микробов и недавно открытых архей Marsarchaeota, потенциально способных жить на четвертой планете Солнечной системы.

Эти идеи, в свою очередь, были озвучены и теоретически оформлены еще до того, как MRO удалось открыть следы "соленых ручьев" на Марсе. Авторы статьи проверили, как много кислорода может содержаться в подобных "водоемах" и в других подземных запасах влаги в почве красной планеты.

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© NASA / JPL
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Для этого они создали компьютерную модель "рассола", учитывавшую то, как он взаимодействует с кислородом и марсианским воздухом, и просчитали, как он будет вести себя при разных температурах и давлениях, а также разных концентрациях солей.

Как оказалось, эта вода будет содержать в себе достаточно большие количества кислорода в тех случаях, если ее запасы находятся близко к полюсам планеты и они содержат в себе относительно много перхлоратов магния и кальция.

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© Фото : SpaceX
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Этих количеств кислорода – примерно 32 миллиграмм на кубический метр воды – хватит не только для поддержания достаточно крупных колоний микробов, но и примитивных многоклеточных существ, таких как губки, с достаточно медленным метаболизмом.

Такие "зоны жизни", как показывают оценки ученых, покрывают примерно 6,5% от общей площади Марса, что заметно повышает шансы на существование жизни на его поверхности. Как полагают исследователи, следующим роботизированным миссиям НАСА и ЕКА, а также первым "марсонавтам" следует обратить первоочередное внимание на такие уголки красной планеты.


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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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ivanpetrov176
да это великие укры Марс покорили.
18:58
22.10.2018
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