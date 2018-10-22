Выявлена новая польза от регулярного употребления кофе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Китайские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе снижает риск развития розацеи — заболевания кожи лица, сопровождающегося покраснением и расширением кровеносных сосудов, сообщает MedicalXpress.

В рамках долгосрочного исследования специалисты стремились опровергнуть мнение о том, что кофе не способствует развитию розацеи. Всего ученые проанализировали показатели здоровья более 82 тысяч женщин. В ходе исследования не только не удалось обнаружить какой-либо взаимосвязи между потреблением кофе и развитием розацеи, напротив, ученые зафиксировали снижение вероятности заболевания кожи лица.

Ученые сообщают, что отношение случаев развития розацеи у тех, кто регулярно пил кофе по отношению, к тем, кто выпивал меньше одной чашки в месяц, составляет 0,77.