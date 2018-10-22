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Ученые предрекают наступление "эры бесконечных ливней и наводнений"

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© AFP 2018 / Eric CabanisПоследствия наводнения на юге ФранцииПоследствия наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Eric Cabanis
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Дальнейший рост средних температур на Земле приведет к резкому учащению мощнейших ливней и связанных с ними наводнений, масштабы и сила которых значительно занижаются текущими прогнозами. К такому выводу пришли физики, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

Девочка в лодке на реке Амазонка, возле города Манаус, Бразилия
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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"Мы пытались раскрыть физические механизмы, объясняющие то, почему наводнения и ливни стали происходить столь часто по всей Земле. Мы знали, что экстремальные явления станут происходить чаще в будущем, и что нам надо понять, что нужно сделать для защиты от них. Наши расчеты позволяют подготовить подобные прогнозы", — заявил Цзябо Инь (Jiabo Yin) из университета Уханя (Китай).

Кипящий "чайник" Земли

Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые "экстремальные погодные явления" — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди или бесконечные засухи. Ярким примером можно считать наводнение в Крымске в 2012 году и летнюю жару в России в 2010 году.

Как сегодня считают ученые, в будущем, по мере дальнейшего развития глобального потепления, частота таких явлений будет только расти, и они станут охватывать все большие территории. Это приведет к резкому увеличению смертности: каждый лишний градус жары летом будет повышать число умерших на пять процентов.

Последствия наводнения в Краснодарском крае
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ученые выяснили, почему произошел потоп в Крымске в 2012 году

В прошлом году, как обнаружили австралийские экологи, подобные волны жары "сварили" несколько тысяч летучих мышей, живущих в лесах на западе континента, а в этом году – вызвали массовую гибель рыбы у берегов Калифорнии. 

Инь и его коллеги заинтересовались тем, с чем связано учащение подобных экстремальных явлений и какие физические механизмы отвечают за появление "бесконечных" дождей, неожиданных потопов, постоянной жары и прочих погодных явлений, с которыми раньше люди сталкивались очень редко. 

Хозяин спасет свою собаку во время наводнение в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Ученые выяснили, что вызвало потопы в США и жару в России в 2015 году

Физиков интересовала работа так называемого цикла Лоренца – круговорота энергии в атмосфере и связанного с ним процесса превращения потенциальной энергии тепла в кинетическую энергию воздушных масс. Впервые эту связь открыл и описал математически известный американский метеоролог Эдвард Лоренц, автор "теории хаоса" и изобретатель термина "эффект бабочки".

Сезон штормов

Ученые давно спорят о том, как глобальное потепление влияет на этот "круговорот", делает ли рост температур его более нестабильным и как на него влияет то, что атмосфера начинает запасать в себе больше энергии. Инь и его коллеги попытались дать ответ на оба этих вопроса, проанализировав данные, которые метеорологические станции, расположенные во всех уголках мира, собирали в последние полвека.

Эта информация помогла ученым вывести набор формул, позволяющих примерно предсказать то, как поменяется ситуация в будущем, если температуры продолжат расти, и при этом учитывающих влияние флуктуаций температур на "круговорот энергии". Используя эти выкладки, физики просчитали то, насколько сильно участятся потопы и ливни в ближайшие годы.

Игорь Мохов, директор Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН
© Большая Наука
Климатолог объяснил, почему март в России был теплым, а май – холодным

Их расчеты показали, что текущие климатические прогнозы значительно занижают частоту появления "внезапных" наводнений, связанных с резким повышением уровня осадков в определенные дни и месяцы. Это занижение, как отмечают ученые, связано не только с ростом температур, но и с рядом антропогенных факторов, в том числе с вырубкой лесов и с переменами в характере использования земельных ресурсов. 

Сильнее всего подобные наводнения затронут Северную и Западную Европу, север США и юг Канады, а также южные регионы Китая. В некоторых регионах, как отмечают ученые, частота ливней и наводнений будет повышаться на 40% на каждый дополнительный градус жары.

Единственным большим исключением в их расчетах стала Россия – фактически на всей территории нашей страны уровень осадков всех типов снижался в последние полвека, и продолжит понижаться в будущем. Таким образом, главной угрозой для нее станут не ливни и наводнения, а засухи и пылевые бури.

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