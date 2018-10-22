Ученые выясняли, как продолжительность жизни лабрадоров зависит от окраса

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Австралийские ученые пришли к выводу, что средняя продолжительность жизни лабрадоров-ретриверов шоколадного окраса в среднем на десять процентов меньше, чем собак этой породы черного или палевого цветов. Кроме того, именно они чаще страдают от ушных инфекций и кожных заболеваний. Исследование опубликовано в научном журнале Canine Genetics and Epidemiology.

Так, средняя продолжительность жизни лабрадоров-ретриверов составляет 12 лет, но среди собак этой породы шоколадного окраса она заметно ниже.

Что касается болезней, пиотравматический дерматит ("острый влажный дерматит") был обнаружен у 1,1% лабрадоров-ретриверов черного окраса, 1,6% — палевого и четырех процентов — шоколадного. Кроме того, если отитом страдали 12,8% черных и 17% палевых собак, то среди шоколадных лабрадоров это заболевание затронуло 23,4% особей.

Известно, что воспалительные процессы в человеческом организме влияют на продолжительность жизни и ее качество.

Австралийские ученые предположили, что повторяющиеся инфекции у собак шоколадного окраса также создают нагрузку на иммунную систему, что значительно сокращает их жизнь.

По мнению профессора Пола МакГриви из Университета Сиднея, причина частой заболеваемости ушными и кожными инфекциями, а также низкой продолжительности жизни лабрадоров-ретриверов шоколадного окраса заключается в ограниченном генофонде.

"Поскольку шоколадный цвет — рецессивный признак у собак, ген этого окраса должны нести в себе оба родителя. Поэтому заводчики собак, нацеленные на этот цвет, стремятся скрещивать только лабрадоров с этим геном", — объясняет ученый.

Это создает дополнительные риски для здоровья животных.

Исследование охватило более 33 320 лабрадоров-ретриверов.