Москвичи в среду смогут увидеть "жизнерадостную" Луну

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Москвичи смогут увидеть "жизнерадостную" или "охотничью" Луну вечером в среду, сообщает в понедельник пресс-служба Московского планетария.

"Восход полной Луны может быть красивейшим небесным зрелищем, а у полнолуния может быть несколько имен. 24 октября в 19.48 мск произойдет второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое принято называть "жизнерадостным" или "охотничьим", — говорится в сообщении.

Как рассказали в планетарии, свет полной Луны в конце октября позволял нашим предкам проводить подготовку к долгим зимним месяцам. В этот же период проводились народные гуляния, связанные со сбором урожая. "Октябрьское полнолуние всегда встречалось с особым почетом и было важным праздником у крестьян. Наблюдать полную Луну можно невооруженным глазом, главное условие – ясное небо", — отмечается в сообщении.

В планетарии напомнили, что полнолуние – фаза Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем, и ее диск, с точки зрения земного наблюдателя, полностью освещен. При полнолунии значительно усиливается яркость лунного диска, а его нахождение над горизонтом продолжается практически всю ночь. "24 октября Луна появится над восточным горизонтом после 18.00 мск и будет путешествовать по небу до утра", — добавили в планетарии.