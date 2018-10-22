"Неизвестное" морское существо озадачило австралийских ученых

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ученые Департамента окружающей среды и энергетики правительства Австралии обнаружили в акватории Южного океана голотурия (морской огурец) Enypniastes eximia, известный как "цыпленок без головы", сообщается на сайте ведомства.

Исследователи признались, что сначала не узнали животное, потому что им не приходилось его встречать в этой части света.

Заснять на видео беспозвоночное животное помогла новая система подводных камер. Ранее считалось, что этот вид обитает только в теплых водах Мексиканского залива.

"Цыпленок без головы" передвигается по дну с помощью щупалец, которые также помогают ему искать съедобные частицы.