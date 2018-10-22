МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Первый после аварии запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" к Международной космической станции предварительно запланирован на 18 ноября, рассказал журналистам источник в ракетно-космической отрасли.
Следующий пилотируемый полет, как сообщал РИА Новости источник, предварительно запланирован на 3 декабря. Дату еще предстоит утвердить на заседании аварийной комиссии 30 октября.
Авария на старте "Союза"
Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.
По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.
"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.
В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.