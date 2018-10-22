Источник: первый после аварии пуск "Союза" запланировали на 18 ноября

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Первый после аварии запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" к Международной космической станции предварительно запланирован на 18 ноября, рассказал журналистам источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, с Байконура стартует ракета с грузовым кораблем "Прогресс МС-10". Изначально полет планировали на 31 октября, но до выяснения причин аварии все пуски ракет "Союз-ФГ" приостановили.

Следующий пилотируемый полет, как сообщал РИА Новости источник, предварительно запланирован на 3 декабря. Дату еще предстоит утвердить на заседании аварийной комиссии 30 октября.

Авария на старте "Союза"

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.