МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Роскосмос поручил КБ "Арсенал" проработать облик космического буксира не только с ядерной энергоустановкой, но и с электрореактивными двигателями, дополнительная задача внесена изменением в контракт от ноября 2017 года.

"При разработке проектного облика космического комплекса и технического облика космического аппарата для решения задачи межорбитальной транспортировки грузов должны быть проведены расчетно-экспериментальные исследования применения электрореактивных двигателей различных типов…" — говорится в документации.

Ранее в документации было указано, что "Арсенал" должны был проработать облик космического буксира на основе работ по созданию транспортно-энергетического модуля с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса. Эта задача остается, но добавился пункт с электроракетными двигателями.