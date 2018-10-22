Ученые назвали продукты, которые защищают от потери зрения

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ежедневное употребление овощей, богатых нитратами, снижает риск потери зрения. К такому выводу пришла группа ученых Уэстмидского института медицинских исследований, сообщает MedicalXpress.

В исследовании, длившемся 15 лет, приняли участие более двух тысяч жителей Австралии старше 49 лет. Оказалось, что у тех людей, которые каждый день употребляли от 100 до 142 миллиграммов богатых нитратами овощей, например, свеклу, шпинат или зеленый салат, на 35% реже диагностировали макулодистрофию.

Макулодистрофия — разрушение желтого пятна, при котором отмирают сосуды, питающие клетки сетчатки. Именно это заболевание является одной из наиболее распространенных причин слепоты у пожилых людей.

Ранее ученые выяснили, что употребление цитрусовых продуктов хотя бы раз в неделю поможет защитить сетчатку глаза от дегенерации и, как следствие, проблем со зрением.