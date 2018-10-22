Ученые заметили, что белые медведи на Чукотке стали упитаннее и спокойнее

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Российско-американская исследовательская экспедиция на острове Врангеля на Чукотке насчитала 466 белых медведей, ученые отмечают, что эти хищники здесь становятся упитаннее, спокойнее и меньше реагируют на людей, сообщил РИА Новости представитель заповедника "Остров Врангеля".

Исследовательские работы по изучению белых медведей проводятся в рамках проекта русско-американского соглашения "О сотрудничестве по сохранению видов дикой флоры и фауны и среды их обитания". В прошлом году сообщалось, что ученые двух стран насчитали на острове Врангеля 589 медведей. Полученные участниками экспедиции данные войдут в масштабное комплексное исследование популяции белого медведя, которое проводится совместными усилиями двух стран третий год.

"В этом году в ходе трёхнедельной экспедиции на острове ученые обнаружили и оценили состояние 466 белых медведей, включая 68 семейных групп. Это нормальная ситуация для визуального учета этих зверей – погодные условия могут меняться, из-за чего видимость меняется, также часть неучтенных хищников могла находиться на другой части острова и так далее. Поэтому разница в числах будет, и это не говорит о снижении численности по сравнению с прошлым годом. В 2016 году здесь насчитали 150 медведей, и тогда это было рекордной цифрой", — сказал собеседник.

По его словам, всего в рамках учетов участники экспедиции прошли 15 маршрутов общей протяженностью 948 километров. Основной задачей учёных было получение информации о состоянии популяции: внешнем виде, упитанности животных, общем количестве особей, числе самок с медвежатами. Важной частью исследования был сбор шерсти медведей.

"В том году ученые начитали на 10 семей медведей меньше, но при это заметили, что состояние хищников улучшилось, они стали более упитанными. В поведении медведей также отметили изменения – те стали спокойнее, меньше проявляют интерес к людям и технике, это может быть следствием того, что звери лучше питаются, возможно, кормовая база сместилась", — отметил собеседник.

В этом году в экспедиции приняли участие ее постоянные члены: специалист по белым медведям, сотрудник Университета Вашингтон Эрик Регер и кандидат биологических наук, заслуженный эколог России Станислав Беликов. Также на острове работал старший научный сотрудник ВНИИ "Экология" и инспекторы заповедника.

По-чукотски остров Врангеля называется Умкилир, что переводится как "остров белых медведей". Специалисты называют его "родильным домом" этих животных. Остров является основным и самым крупным родовым очагом белых медведей.