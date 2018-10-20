В ночь на понедельник ожидается пик осеннего звездопада

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт — РИА Новости. Осенний звездопад — метеорный поток Ориониды – можно будет наблюдать в ночь с 21 на 22 октября, сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Ориониды – один из основных метеорных потоков октября, максимум действия которого приходится на 21 октября.

"Метеорный поток Ориониды назван в честь созвездия Ориона. Кажется, что именно оттуда идет этот осенний звездопад. На самом деле источником метеорного потока Орионид является комета Галлея. За ней остается пылевой хвост, и когда Земля пролетает сквозь него, находящиеся в этом хвосте частицы выпадают в виде мелких метеоров, которыми мы можем любоваться. Максимальное количество метеоров – до 25 в час – можно будет увидеть в ночь с 21 на 22 октября", — рассказал Лапин.

По его словам, желающим увидеть "падающие звезды" надо смотреть на восток и юго-восток ближе к полуночи, когда достаточно высоко поднимается созвездие Ориона.

"К сожалению, в этом году наблюдению за Орионидами помешает яркая Луна, которая как раз двигается к полнолунию и в эту ночь будет находиться на наибольшей высоте над горизонтом. Поэтому наблюдать этот метеорный поток будет неудобно", — пояснил ученый.

Тем, кто не сможет увидеть Ориониды, сотрудник планетария советует не расстраиваться: следующий звездопад будет уже 17 ноября. "Это будут Леониды — один из самых ярких метеорных потоков", — добавил Лапин.