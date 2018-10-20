"Рисковать не нужно". Врачи предупреждают об опасности пирсинга

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Пирсинг нередко служит причиной инфекций, аллергии и травм. Чаще всего врачи сталкиваются на практике с банальным нагноением, но случаются и более тяжелые последствия: сильное кровотечение, воспаление, обострение герпеса. Как снизить риск для здоровья и кому следует избегать пирсинга — в материале РИА Новости.

Когда серебро не спасает

Прокалывание кожи для украшения тела человечество практикует тысячи лет. Этим занимались египетские фараоны и римские легионеры, средневековые моряки и индейцы майя, члены королевских семей и представители традиционных племен.

В цивилизованных странах единственным допустимым видом пирсинга считались проколы мочек ушей, куда вставляли серьги из драгоценных металлов. В 1980-х в маргинальных сообществах США набрал популярность пирсинг других частей тела, в том числе гениталий. А в последние десятилетия эта мода стремительно распространяется по миру среди всех слоев населения обоих полов.

Пирсинг обычно делают сотрудники косметических салонов, часто не имеющие отношения к медицине. Вроде бы простая манипуляция — прокол кожи. Это безопасно, если соблюдать гигиенические и асептические правила. Однако все чаще сообщают о различных осложнениях.

Как правило, врачи сталкиваются с воспалением места прокола.

"Это обычные бактериальные инфекции, возникающие, когда в салонах работают нестерильными инструментами или вставляемое украшение не обработано дезрастворами. Все это лечится и особых проблем не доставляет. Хуже, когда неизвестно, из какого металла изготовлено украшение. Прежде чем делать пирсинг, нужно выяснить, нет ли на это аллергии. Иногда введение металлических предметов осложняется токсической реакцией, возникающей не сразу, это может вызвать изменения на коже", — рассказывает РИА Новости доктор медицинских наук Ирина Корсунская, профессор, сотрудник Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, МНПЦ дерматовенерологии и косметологии.

Многие думают, что серебро и золото защищают от инфекций. Однако, отмечает специалист, это не так. Изделия из драгметаллов тоже следует дезинфицировать.

"Есть металлы, которые нельзя обрабатывать дезрастворами, потому что они окисляются. Люди уверены, что у них серебро, а это обычный металл, начинается реакция, и токсичное вещество попадает в организм. Лучше использовать медицинские сплавы", — советует профессор.

CC BY 2.0 / madaise / Пирсинг языка может вызвать очень сильное кровотечение. Медики выступают резко против травмирования этого органа. CC BY 2.0 / madaise / Пирсинг языка может вызвать очень сильное кровотечение. Медики выступают резко против травмирования этого органа.

В зоне риска

Пирсинг губ, языка и его уздечки чреват потерей одного или нескольких зубов, воспалением десен. Об этом давно предупреждают стоматологи. Постоянное ношение металлического украшения раздражает десну, шейку зуба. Лишиться всего зуба можно из-за постоянного травмирования металлом, сколов эмали.

Врачи категорически не рекомендуют прокалывать язык еще и потому, что это приводит к ангинам и проблемам с дыханием. Кроме того, при проколе возможны сильные кровотечения, указывают исследователи из госпиталя Университета Манчестера (Великобритания), собравшие данные об осложнениях после пирсинга.

С осторожностью следует относиться к проколам в носогубной зоне ("треугольнике смерти"). Там проходят лицевые вены, которые разнесут инфекцию в более глубокие ткани, что может вызвать тромбозы и даже менингит. Справедливости ради нужно сказать, что ни одного случая этих болезней, спровоцированных пирсингом, не отмечено, но вероятность есть.

"Рисковать не стоит тем, кто страдает кожными заболеваниями, аллергическими дерматитами. Любая травма в проблемных местах приводит к образованию бляшек. При атопическом дерматите инфекция быстро распространяется на другие участки кожного покрова", — предупреждает Ирина Корсунская.

Вирус не дремлет

Ученые говорят о риске передачи, хотя и не напрямую, вирусов гепатитов B, C и даже ВИЧ посредством пирсинга.

"Не думаю, что гепатит B и C можно ввести таким образом. Для заражения нужно, чтобы кровь больного попала в кровь здорового человека. Это довольно сложно", — полагает Корсунская.

Исключение — пирсинг наружных половых органов. Из-за постоянного раздражения на коже может возникнуть воспаленный участок. Поскольку область гениталий хорошо снабжается кровью, инфекция быстро распространяется вглубь.

"Если был контакт с больным гепатитом или ВИЧ, вполне реально инфицироваться. Нарушается слизистая, и вирус способен проникнуть в организм. Очень часто у таких пациентов есть герпетическая инфекция. В общем, это очень деликатная область, требующая особого ухода", — подчеркивает эксперт.