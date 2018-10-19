МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российский гамма-спектрометр, способный искать следы воды в грунте Меркурия с орбиты, отправится к этой планете на европейском аппарате BepiColombo в субботу, рассказал на презентации проекта в офисе Европейского космического агентства руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

"Это была наша первая попытка выиграть открытый европейский конкурс на поставку научного прибора для европейского научного космического аппарата. Мы очень сильно старались не подводить тех людей, которые приняли решение установить наш MGNS. Это прибор, который полностью сделан за российские деньги, все командировки в Европу оплачивались из российского бюджета, он полностью российский. На его борту написано "Сделано в России", — сказал Митрофанов.

По его словам, аппаратура будет исследовать содержание химических веществ в грунте Меркурия, а также искать следы льда в его приполярных областях, которые не освещаются Солнцем, поэтому там отрицательная температура.

Запуск космического аппарата Bepicolombo состоится на европейской ракете "Ариан-5" в субботу в 4.45 мск. Полет продлится семь лет, аппарат совершит два пролета Венеры, пролетит мимо Земли, совершит несколько пролетов Меркурия с постепенным снижением. На орбите Меркурия BepiColombo разделится на два аппарата — магнитосферный орбитер и планетарный орбитер.