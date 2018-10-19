МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российский гамма-спектрометр, способный искать следы воды в грунте Меркурия с орбиты, отправится к этой планете на европейском аппарате BepiColombo в субботу, рассказал на презентации проекта в офисе Европейского космического агентства руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
По его словам, аппаратура будет исследовать содержание химических веществ в грунте Меркурия, а также искать следы льда в его приполярных областях, которые не освещаются Солнцем, поэтому там отрицательная температура.
Запуск космического аппарата Bepicolombo состоится на европейской ракете "Ариан-5" в субботу в 4.45 мск. Полет продлится семь лет, аппарат совершит два пролета Венеры, пролетит мимо Земли, совершит несколько пролетов Меркурия с постепенным снижением. На орбите Меркурия BepiColombo разделится на два аппарата — магнитосферный орбитер и планетарный орбитер.