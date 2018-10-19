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РИА Наука
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Биологи подтвердили, что герпес может вызывать болезнь Альцгеймера

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Главной причиной развития болезни Альцгеймера могут быть не нарушения в метаболизме мозга или мутации в ДНК его клеток, а "вторжение" вируса герпеса в его ткани, заявляет генетик в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Синапс
© Fotolia / psdesign1
Ученые: болезнь Альцгеймера может распространяться при переливании крови
"Герпес может быть виноват в появлении болезни Альцгеймера примерно у половины ее носителей. Мы предполагаем, что проникновение вируса в клетки мозга приводит к чрезмерной активации гена APOE, что опасно для носителей его мутантных версий. В результате этого в клетках быстро накапливается белковый мусор, что и приводит к развитию болезни", — заявила Рут Ицхаки (Ruth Itzhaki) из Оксфордского университета (Великобритания).

В сентябре 2015 года британские медики обнаружили, изучая мозг людей, погибших от "коровьего бешенства", что болезнь Альцгеймера на самом деле может передаваться от одного человека к другому путем в результате "заражения" их нервной ткани чужеродными прионами. 

Прионы представляют собой "клубки" спутанных и неправильно собранных белковых молекул, которые накапливаются в нервных клетках больных людей, и, как оказалось, способны стимулировать появление бляшек бета-амилоида в нейронах здоровых людей при попадании в их кровь и мозг. 

Человеческий мозг. Архивное фото
© Fotolia / taa22
Биологи нашли неожиданное лекарство от болезни Альцгеймера

Это впервые поставило медиков перед фактом, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. Переносчиком и источником прионов, как обнаружили ученые два года назад, могут быть некоторые болезнетворные бактерии. Вдобавок к этому, биологи выяснили, что прионы могут быть частью иммунной системы, защищающей клетки от микробов и других патогенов.

Летом ученые из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке (США) заметили, что клетки мозга многих носителей болезни Альцгеймера были заражены двумя конкретными разновидностями вируса герпеса, HHV-6A и HHV-7.  Последующие опыты на мышах показали, что этот патоген действительно ускоряет накопление бета-амилоида в нейронах и способствуют их массовой смерти. 

Так художник представил себе вирус герпеса, провоцирующий болезнь Альцгеймера
© Shireen Dooling for the Biodesign Institute at ASU
Болезнь Альцгеймера может вызываться вирусом герпеса, заявляют ученые

Ицхаки нашла новые подтверждения этого, анализируя результаты нескольких масштабных проектов по изучению связи между вирусами и болезнями мозга, которые проводились на Тайване в последние годы.

В этих инициативах, как отмечает генетик, участвовало фактически все население острова, составляющее сейчас 23 миллиона человек. Это позволило проверить заявления американских специалистов и выяснить, как борьба с агрессивными формами герпеса и других вирусных инфекций влияла на развитие старческого слабоумия в преклонные годы жизни. 

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
Ученые из России вычислили оптимальный путь для лечения болезни Альцгеймера

Как показал анализ этих данных, вероятность развития болезни Альцгеймера была очень высокой не только у носителей герпеса, но и обычной ветрянки. Соответственно, "выкуривание" этих патогенов из клеток мозга и других тканей заметно снижало вероятность развития проблем с остротой памяти и других симптомов деменции в старости.

"Учитывая, что еще примерно 150 статей указывают на то, что герпес напрямую связан с болезнью Альцгеймера, исследования в Тайване говорят о том, что противовирусные препараты стоит применять для борьбы и с той, и с другой болезнью. Вдобавок, мы должны приложить максимальные усилия для создания вакцины от герпеса", — заключает Ицхаки.


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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alexander Titov
Герпес со временем вызывает смерть.
Британские ученые сделали этот вывод из статистики по умершим, многие из них при жизни имели герпес.
15:23
19.10.2018
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vip.nikolay55
Да и жизнь то же. Она то же может привести к этой болезни.
Статистикой подмечено, что болеют этим в основном живые люди.
15:27
19.10.2018
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