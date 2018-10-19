Биологи подтвердили, что герпес может вызывать болезнь Альцгеймера

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Главной причиной развития болезни Альцгеймера могут быть не нарушения в метаболизме мозга или мутации в ДНК его клеток, а "вторжение" вируса герпеса в его ткани, заявляет генетик в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

"Герпес может быть виноват в появлении болезни Альцгеймера примерно у половины ее носителей. Мы предполагаем, что проникновение вируса в клетки мозга приводит к чрезмерной активации гена APOE, что опасно для носителей его мутантных версий. В результате этого в клетках быстро накапливается белковый мусор, что и приводит к развитию болезни", — заявила Рут Ицхаки (Ruth Itzhaki) из Оксфордского университета (Великобритания).

В сентябре 2015 года британские медики обнаружили, изучая мозг людей, погибших от "коровьего бешенства", что болезнь Альцгеймера на самом деле может передаваться от одного человека к другому путем в результате "заражения" их нервной ткани чужеродными прионами.

Прионы представляют собой "клубки" спутанных и неправильно собранных белковых молекул, которые накапливаются в нервных клетках больных людей, и, как оказалось, способны стимулировать появление бляшек бета-амилоида в нейронах здоровых людей при попадании в их кровь и мозг.

Это впервые поставило медиков перед фактом, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. Переносчиком и источником прионов, как обнаружили ученые два года назад, могут быть некоторые болезнетворные бактерии. Вдобавок к этому, биологи выяснили, что прионы могут быть частью иммунной системы, защищающей клетки от микробов и других патогенов.

Летом ученые из Медицинской школы Икана в Нью-Йорке (США) заметили, что клетки мозга многих носителей болезни Альцгеймера были заражены двумя конкретными разновидностями вируса герпеса, HHV-6A и HHV-7. Последующие опыты на мышах показали, что этот патоген действительно ускоряет накопление бета-амилоида в нейронах и способствуют их массовой смерти.

Ицхаки нашла новые подтверждения этого, анализируя результаты нескольких масштабных проектов по изучению связи между вирусами и болезнями мозга, которые проводились на Тайване в последние годы.

В этих инициативах, как отмечает генетик, участвовало фактически все население острова, составляющее сейчас 23 миллиона человек. Это позволило проверить заявления американских специалистов и выяснить, как борьба с агрессивными формами герпеса и других вирусных инфекций влияла на развитие старческого слабоумия в преклонные годы жизни.

Как показал анализ этих данных, вероятность развития болезни Альцгеймера была очень высокой не только у носителей герпеса, но и обычной ветрянки. Соответственно, "выкуривание" этих патогенов из клеток мозга и других тканей заметно снижало вероятность развития проблем с остротой памяти и других симптомов деменции в старости.

"Учитывая, что еще примерно 150 статей указывают на то, что герпес напрямую связан с болезнью Альцгеймера, исследования в Тайване говорят о том, что противовирусные препараты стоит применять для борьбы и с той, и с другой болезнью. Вдобавок, мы должны приложить максимальные усилия для создания вакцины от герпеса", — заключает Ицхаки.



